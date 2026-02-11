SSPC da golpe al crimen: detiene al “Gatito” en Tabasco

GENERANDO AUDIO...

Detenido. Foto: Getty Images

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de Pablo Raúl “N”, alias el “Gatito”, identificado como un importante generador de violencia que operaba principalmente en la zona de Ciudad Industrial, Ocuiltzapotlán y Macultepec, en Tabasco.

De acuerdo con la dependencia, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia, investigación y operativos estratégicos realizados por el Grupo Tabscoob “Comando Tiburón”, en coordinación con elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Marina, Protección Federal y la Fiscalía General de la República (FGR).

¿De qué se le acusa al “Gatito”?

Las autoridades señalaron que el detenido es presunto responsable de diversos hechos delictivos que afectaban la paz social en ese sector, por lo que su aseguramiento representa un avance significativo en la reducción de la incidencia delictiva en la zona.

La SSPC detalló que Pablo Raúl “N” fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación jurídica.

Finalmente, la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca —integrada por Defensa, Guardia Nacional, SSPC Federal, Marina y las fiscalías federal y estatal— mantiene las estrategias de seguridad y vigilancia en la entidad, con el objetivo de preservar el orden público y prevenir posibles reacciones tras la detención.

