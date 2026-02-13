Localizan 3 personas ejecutadas en un departamento en Nacajuca, Tabasco

GENERANDO AUDIO...

Ejecutados en Nacajuca. Foto: Armando de la Rosa

Durante la mañana de este viernes, 13 de febrero, fueron localizados los cuerpos de 3 personas ejecutadas con armas de fuego al interior de un departamento ubicado en el fraccionamiento Pomoca en el municipio de Nacajuca, en Tabasco.

De acuerdo al reporte de las autoridades, las víctimas estaban atadas de pies y manos, además, presentaban impactos de bala en la cabeza.

Incluso, fueron los propios vecinos del lugar quienes hallaron los cuerpos y solicitaron la intervención de los agentes de la Policía Municipal de Nacajuca y de la Fiscalía General del Estado.

Cabe señalar que a la escena del crimen, arribó el Fiscal General de Tabasco, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros quien explicó que supervisara personalmente las investigaciones por el caso, aunque señaló que aún se desconoce el móvil del crimen.

Ante tal situación, los agentes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, reforzaron la seguridad en el fraccionamiento Pomoca y los peritos de la Fiscalía General del Estado trasladaron los cuerpos al servicio médico forense.

