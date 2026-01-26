Tercera tormenta invernal sale del país este lunes; dejará nevadas e intensas lluvias

GENERANDO AUDIO...

Tercera tormenta invernal saldrá del país este lunes. Foto: Cuartoscuro

Para este lunes 26 de enero, la tercera tormenta invernal mantendrá el ambiente muy frío a gélido, lluvias y chubascos en el norte y noreste de México, además de lluvia engelante en zonas de Coahuila y Nuevo León. Asimismo, la tercera tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estado Unidos y dejará de afectar México. Por otra parte, el frente frío 30 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional, en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas; con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Puebla y Oaxaca.

A la par, la masa de aire ártico mantendrá ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país, así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la Mesa del Norte. Además, habrá evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec. A su vez, prevalecerá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

¿Dónde lloverá este lunes 26 de enero?

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Tabasco

Lluvia fuerte con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Puebla

Veracruz

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Guerrero

Posible caída de nieve o aguanieve

Cofre de Perote

Pico de Orizaba

Lluvia engelante

Coahuila

Nuevo León

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 26 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas

Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila

zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas

zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México

Vientos y oleaje:

Viento de 100 a 120 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec

: istmo y golfo de Tehuantepec Viento de 60 a 100 km/h : Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo

: Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo Viento de 50 a 70 km/h : Puebla

: Puebla Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero Oleaje de 4 a 5 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco y golfo de Tehuantepec

costas de Veracruz, Tabasco y golfo de Tehuantepec Oleaje de 2 a 4 metros de altura: costas de Tamaulipas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas.

Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

