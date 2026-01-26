Tercera tormenta invernal sale del país este lunes; dejará nevadas e intensas lluvias

| 03:31 | Redacción | Uno TV
Tercera tormenta invernal saldrá del país este lunes. Foto: Cuartoscuro

Para este lunes 26 de enero, la tercera tormenta invernal mantendrá el ambiente muy frío a gélido, lluvias y chubascos en el norte y noreste de México, además de lluvia engelante en zonas de Coahuila y Nuevo León. Asimismo, la tercera tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estado Unidos y dejará de afectar México. Por otra parte, el frente frío 30 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional, en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas; con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Puebla y Oaxaca.

A la par, la masa de aire ártico mantendrá ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país, así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la Mesa del Norte. Además, habrá evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec. A su vez, prevalecerá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

¿Dónde lloverá este lunes 26 de enero?

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Tabasco

Lluvia fuerte con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Puebla
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Guerrero

Posible caída de nieve o aguanieve

  • Cofre de Perote
  • Pico de Orizaba

Lluvia engelante

  • Coahuila
  • Nuevo León

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 26 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas
  • 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila
  • -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas
  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México

Vientos y oleaje:

  • Viento de 100 a 120 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec
  • Viento de 60 a 100 km/h: Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo
  • Viento de 50 a 70 km/h: Puebla
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero
  • Oleaje de 4 a 5 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco y golfo de Tehuantepec
  • Oleaje de 2 a 4 metros de altura: costas de Tamaulipas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y con posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Popocatépetl se prende: autoridades piden esto tras aumento de actividad

Nacional

Popocatépetl se prende: autoridades piden esto tras aumento de actividad

Evita fraudes y descubre dónde pagar el trámite del pasaporte

Nacional

Evita fraudes y descubre dónde pagar el trámite del pasaporte

Brigadas mexicanas se suman al combate de incendios forestales en Chile

Nacional

Brigadas mexicanas se suman al combate de incendios forestales en Chile

Ministros de la SCJN ya no usarán camionetas blindadas

Nacional

Ministros de la SCJN ya no usarán camionetas blindadas

Etiquetas: , ,