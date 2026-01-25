Brigadas mexicanas se suman al combate de incendios forestales en Chile

GENERANDO AUDIO...

México y Chile en trabajo en conjunto contra el fuego. Foto: Especial

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), desplegó un contingente especializado para apoyar a Chile en el combate de los incendios forestales que afectan diversas regiones del país sudamericano.

Despliegue de personal especializado mexicano

El operativo contempla el envío de 145 combatientes y técnicos en manejo del fuego, quienes fueron trasladados el 21 de enero a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea chilena. El grupo está conformado por personal proveniente de 24 estados de la República, integrado por 141 hombres y cuatro mujeres, entre ellas dos jefas de brigada que encabezan directamente las labores en campo.

Las y los brigadistas cuentan con amplia experiencia en incendios forestales, así como en manejo integral del fuego, lo que permite su incorporación inmediata a las tareas de contención y control en las zonas afectadas.

Emergencia forestal en regiones de Chile

De acuerdo con datos de la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf), el país enfrenta actualmente 85 incendios forestales activos, con una superficie afectada superior a 43 mil hectáreas. Las regiones más impactadas son Biobío, La Araucanía y Ñuble, donde las condiciones climáticas —altas temperaturas, baja humedad relativa y fuertes vientos— han favorecido la rápida propagación del fuego.

Ante este escenario, las brigadas mexicanas se establecieron en el municipio de San Pedro de la Paz, desde donde comenzaron las labores de apoyo en coordinación con autoridades chilenas.

Distribución de brigadas y labores en campo

El contingente fue dividido en siete brigadas operativas: cuatro destinadas a atender incendios en la región de Biobío y tres asignadas a La Araucanía. Durante la jornada operacional del 25 de enero, el personal mexicano realizó diversas acciones estratégicas.

Entre las tareas efectuadas se encuentran la apertura de brechas cortafuego con machete y motosierra, la detección y liquidación de puntos calientes, así como la evaluación, vigilancia y rastreo de los perímetros afectados. Estas labores permitieron intervenir varios kilómetros de líneas de control, contribuyendo a contener la propagación del fuego y a la protección de comunidades y ecosistemas.

Reconocimiento y coordinación binacional

El director ejecutivo de la Conaf de Chile, Rodrigo Illesca Rojas, visitó el sitio donde pernoctan las brigadas mexicanas en San Pedro de la Paz, donde reconoció el apoyo brindado por México y destacó la coordinación operativa entre ambos países para enfrentar la emergencia ambiental.

Antecedentes de cooperación internacional

Este despliegue se suma a otros apoyos humanitarios otorgados por México a Chile en años recientes. En 2017, se envió un contingente de 58 combatientes, mientras que en 2023 se desplegaron 180 brigadistas de la Conafor y 120 elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Las acciones internacionales son resultado del fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas, impulsado mediante programas de capacitación, intercambio de experiencias e interoperabilidad, lo que garantiza operaciones seguras bajo protocolos comunes de manejo integral del fuego.

Compromiso de México ante emergencias ambientales

La Semarnat y la Conafor reiteraron el compromiso del Gobierno de México con la cooperación internacional y la solidaridad ante emergencias ambientales, mediante el envío de personal altamente capacitado para apoyar en la atención de desastres naturales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.