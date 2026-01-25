GENERANDO AUDIO...

Ministros de la SCJN ya no usarán camionetas blindadas. Foto: SCJN / Getty

Tras la polémica que se generó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que las ministras y ministros que forman parte de este organismo ya no utilizarán camionetas blindadas para trasladarse desde un punto a otro.

Ya no utilizarán camionetas blindadas los ministros de la Suprema Corte

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, la SCJN informó que las ministras y ministros ya no usarán vehículos de seguridad como camionetas blindadas.

“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos”, se lee en la publicación de redes sociales.

¿Qué harán con las camionetas?

Por otra parte, la Suprema Corte aseguró que las y los ministros solicitarán que comience proceso correspondiente para devolver las camionetas blindadas o, en su caso, poner a disposición estos vehículos a disposición de juezas y jueces que enfrentan mayores riesgos, “siempre con apego a la normatividad aplicable”.

“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, se lee en el comunicado de la SCJN.

Por último, indicaron que darán mayor información sobre el destino de estas camionetas blindadas que utilizaban los ministros en una conferencia de prensa que ofrecerán este lunes 26 de enero de 2026.

Polémica por entrega de camionetas a ministros

Todo esto ocurre después de que los ministros de la Suprema Corte recibieron camionetas Jeep Grand Cherokee de último modelo, lo que desató un debate en redes sociales por su valor, durante un gobierno en el que ha predominado un discurso de austeridad.

Sólo para que se den una idea, cada uno de los nueve ministros fue asignado con un vehículo cuyo precio va de un millón 69 mil hasta 1.7 millones de pesos, dependiendo de la versión y el equipamiento. La información coincide con los precios publicados en el sitio oficial de Jeep, donde el modelo se ofrece en versiones como Altitude, Limited, L Limited y Summit 4×4.

