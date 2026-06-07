¡Toma precauciones! Lluvias fuertes continuarán este domingo en CDMX; podría granizar

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CDMX continuará con lluvias fuertes este domingo. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Metereológico Nacional (SMN), la Ciudad de México continuará con lluvias desde las primeras horas de este domingo 7 de junio. Desde la noche de este sábado, la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Naranja para las 16 alcaldías de la CDMX, ante probabilidad de lluvias fuertes.

Mientras tanto, el calor continuará en disminución para este domingo, por lo que se estiman máximas de 23 °C en la capital.

Calor, vientos y lluvias para este domingo 7 de junio

En la mañana, el clima fresco y la niebla se mantienen para este domingo 7 de junio, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 14 a 16 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 10 y 12 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 21 a 23 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 17 a 19 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas.

A su vez, este 7 de junio se esperan rachas de viento con dirección variable y velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para tomar precauciones:

Evitar acercarse a bardas, espectaculares, árboles o cables de electricidad

Mantener limpias coladeras y banquetas

No arrojar basura a la calle

Manejar con precaución

En caso #lluvias en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:



⏺️Evita acercarte a bardas, espectaculares, árboles y cables de electricidad

⏺️No arrojes desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje

⏺️Mantén limpias las coladera y banquetas… pic.twitter.com/p4IBHtjVRc — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 7, 2026

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