Activan Alerta Naranja por lluvias fuertes y posible caída de granizo en 16 alcaldías de la CDMX

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Alerta Naranja en CDMX por lluvias. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Naranja por la persistencia de lluvias fuertes durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, se prevén precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros, además de posible caída de granizo en distintas zonas de la capital. Las condiciones meteorológicas se mantendrán entre las 21:30 horas de este sábado y las 04:00 horas del domingo 7 de junio.

Se actualiza #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del sábado 06/06/2026 y la madrugada del domingo 07/06/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/0nIt2P87Dw — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 7, 2026

Lluvias fuertes y granizo afectarán alcaldías de la CDMX

Las autoridades informaron que la Alerta Naranja se mantiene por la intensidad de las lluvias previstas en toda la ciudad, lo que podría provocar encharcamientos, inundaciones y afectaciones a la movilidad. Por ello, todas las alcaldías mantienen este llamado:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contrera

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco



Asimismo, se mantiene vigilancia ante la posible caída de granizo y rachas de viento asociadas a las tormentas que afectan la capital del país.

Protección Civil emite recomendaciones ante las lluvias

Ante el pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población utilizar paraguas o impermeable y evitar tirar basura o grasas en las coladeras para prevenir obstrucciones en el drenaje. También pidió barrer y mantener libres las alcantarillas cercanas a viviendas y negocios, ya que la acumulación de residuos puede agravar los encharcamientos.

Las autoridades sugieren no transitar por calles inundadas o con corrientes de agua y conducir con precaución debido a la posible presencia de ramas, árboles caídos u objetos arrastrados por la lluvia.

Por último, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse alejada de árboles, postes, cables eléctricos, muros y espectaculares que presenten riesgo de caída por las condiciones climáticas.

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