¿Qué pasa en Reforma? Cierran la circulación por la “ola mas grande del mundo”

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Reforma, cerrada por evento, toma precauciones. Foto: Cuartoscuro

La circulación en Paseo de la Reforma fue cerrada este sábado debido a la realización de “La Ola más Grande del Mundo”, un evento masivo organizado como parte de las actividades previas al Mundial de 2026. Los cierres afectan uno de los corredores más importantes de la Ciudad de México y también provocan modificaciones en el servicio de transporte público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la avenida permanece cerrada en ambos sentidos entre la Glorieta de la Diana Cazadora y Avenida Insurgentes, aunque se prevé que durante el desarrollo del evento las restricciones se extiendan hasta la Glorieta del Caballito. Las autoridades estiman que las afectaciones viales se mantendrán hasta el mediodía.

Reforma se convierte en escenario de una ola humana para romper un récord

La actividad busca reunir a miles de personas para formar una gigantesca ola humana sobre Paseo de la Reforma, en un recorrido que irá del Ángel de la Independencia hasta la Glorieta del Caballito, una distancia superior a seis kilómetros.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Reforma entre la Glorieta de la Diana Cazadora y Violeta, por #LaOlaMásGrandeDelMundo. #AlternativaVial Circuito Interior y Chapultepec. pic.twitter.com/xLLRv8B7KM — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 6, 2026

El evento forma parte de las actividades relacionadas con la cuenta regresiva rumbo al Mundial de 2026 y retoma una de las expresiones más emblemáticas del futbol: la llamada “ola”, una manifestación popular que alcanzó notoriedad internacional durante la Copa del Mundo de México 1986.

Los organizadores buscan establecer una nueva marca con la participación simultánea de miles de asistentes a lo largo de uno de los principales corredores de la capital.

Metrobús suspende estaciones y recomiendan usar Metro

Como consecuencia de los cierres, el servicio de la Línea 7 del Metrobús registra afectaciones temporales en la zona de Paseo de la Reforma, hasta el momento se sabe que se encuentran sin servicio estaciones desde Campo Marte hasta Hidalgo.

Las autoridades prevén que el servicio se restablezca una vez que concluyan las actividades y se reabra la circulación, lo que ocurriría alrededor del mediodía.

Para quienes necesiten desplazarse por el centro de la ciudad, se recomienda utilizar la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como otras rutas de transporte público que no circulan por Reforma.

En la Línea 1 del Metrobús, se informó el corte de servicio en las estaciones Reforma y Hamburgo, por lo que estas dos estaciones no darán servicio mientras ocurre el evento.

¿Cuáles son las alternativas viales por el cierre en Reforma?

Ante las restricciones, las autoridades recomendaron utilizar vías alternas para evitar congestionamientos:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Ejes viales cercanos para conectar con el primer cuadro de la ciudad

Además, se recomienda anticipar tiempos de traslado, especialmente para quienes se dirijan hacia el Centro Histórico o la zona de oficinas de Paseo de la Reforma.

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