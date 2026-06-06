Fiscalía de la CDMX y UNAM activan atención multilingüe para visitantes del Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Fiscalía de la CDMX y UNAM. Foto: FGJ-CDMX.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, y la secretaria general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Dávila Aranda, pusieron en marcha el programa de Atención Multilingüe para el Mundial 2026, una iniciativa que busca fortalecer el acceso a la justicia de las personas extranjeras que visiten la capital del país durante el evento deportivo.

Durante la presentación del programa, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, señaló que la preparación de la capital para recibir a miles de visitantes también implica contar con mecanismos que permitan brindar atención cuando una persona extranjera sea víctima de un delito o requiera la intervención de las autoridades.

La titular de la Fiscalía explicó que el idioma no debe convertirse en un obstáculo para acceder a los servicios de justicia, por lo que el acompañamiento lingüístico permitirá a las personas usuarias comunicar los hechos relacionados con una denuncia, comprender la información proporcionada por el Ministerio Público y conocer los derechos que les corresponden durante cualquier procedimiento.

En la presentación del programa de atención multilingüe para el #Mundial2026, la fiscal general, @BerthaAlcalde, afirmó que el idioma no puede convertirse en una barrera para acceder a la justicia.



Por ello, la Fiscalía CDMX contará con el apoyo de 63 estudiantes de la Escuela… pic.twitter.com/wLvsBPtSP6 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 6, 2026

Atención multilingüe para extranjeros durante el Mundial 2026

Como parte de la colaboración entre la Fiscalía y la Universidad Nacional Autónoma de México, 63 estudiantes de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) participarán como intérpretes y traductores.

El apoyo se ofrecerá en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino, con el objetivo de facilitar la comunicación entre personas extranjeras y las autoridades ministeriales.

Bertha Alcalde Luján indicó que este acompañamiento también será relevante en casos donde personas extranjeras sean detenidas en flagrancia o estén sujetas a una investigación penal, ya que las autoridades tienen la obligación de garantizar que comprendan su situación jurídica, los derechos que les asisten y el proceso correspondiente.

Asimismo, pidió a las y los estudiantes realizar su labor con precisión en la traducción de la información y con comprensión hacia las personas que requieran el servicio.

Fiscalía CDMX y UNAM colaboran en apoyo lingüístico

Por su parte, Patricia Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM, destacó que la participación estudiantil permitirá que la universidad contribuya de manera directa a una necesidad vinculada con la realización del Mundial 2026.

La funcionaria señaló que las y los estudiantes no solo cuentan con conocimientos de idiomas, sino también de aspectos culturales que facilitan la comunicación con personas procedentes de distintos países.

Además, afirmó que la colaboración permitirá reducir barreras lingüísticas y culturales para visitantes extranjeros, al tiempo que brindará a los estudiantes la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un entorno profesional.

Sedes de atención durante el Mundial 2026

El servicio de interpretación y traducción estará disponible en las Coordinaciones Territoriales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en las unidades móviles del Ministerio Público que serán instaladas en el Estadio Ciudad de México y en el Zócalo capitalino durante las actividades relacionadas con el Mundial.

También habrá atención en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros, ubicada en la Zona Rosa, así como en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Personas Usuarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, localizada en la puerta 1 de la Terminal 2.

El Programa de Atención Multilingüe forma parte del Plan Estratégico Mundial 2026 de la Fiscalía CDMX. Como parte de este esquema, se instalarán tres unidades móviles del Ministerio Público para recibir denuncias relacionadas con robo sin violencia, fraude o falsificación de boletos, además de atender reportes por extravío de documentos oficiales y dispositivos electrónicos.

Las conductas consideradas de competencia cívica, incluidas aquellas relacionadas con la reventa de boletos, serán canalizadas a los Juzgados Cívicos, mientras que los casos de mayor complejidad serán remitidos a las fiscalías especializadas correspondientes.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.