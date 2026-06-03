Tormenta tropical Amanda se forma en el Pacífico y podría convertirse en huracán

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La tormenta Amanda tiene posibilidades de ser huracán. Foto: Getty Images

La tormenta tropical Amanda se convirtió este miércoles 3 de junio de 2026 en el primer ciclón tropical nombrado de la temporada en el océano Pacífico, luego de que la depresión tropical Uno-E se fortaleciera mientras se desplaza lejos de las costas mexicanas.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema mantiene una trayectoria que no representa peligro para el territorio nacional. Sin embargo, los pronósticos indican que Amanda podría continuar fortaleciéndose durante las próximas horas e incluso alcanzar la categoría de huracán.

La formación de este fenómeno ocurre en el arranque de la temporada de ciclones tropicales 2026, que inició el 15 de mayo en el Pacífico y concluirá el próximo 30 de noviembre.

Tropical Storm #Amanda Advisory 4 (8 AM PDT, Wed Jun 3): Depression Strengthens Into the First Tropical Storm of the 2026 Eastern Pacific Hurricane Season. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 3, 2026

¿Dónde se localiza la tormenta tropical Amanda?

El reporte más reciente de la Conagua señala que la tormenta tropical Amanda se ubica a 2 mil 335 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presenta las siguientes características:

Vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora

Rachas de hasta 65 kilómetros por hora

Desplazamiento hacia el oeste a 6 kilómetros por hora

Las autoridades meteorológicas indican que su ubicación y trayectoria mantienen al fenómeno alejado del territorio mexicano, por lo que actualmente no genera efectos directos sobre el país.

Antes de alcanzar la categoría de tormenta tropical, el sistema fue identificado como depresión tropical Uno-E, la primera de la temporada en la cuenca del Pacífico oriental.

Vigilan otra zona con potencial ciclónico frente al sur de México

Además de Amanda, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos mantienen vigilancia sobre otra zona de baja presión que podría desarrollarse frente a las costas del sur de México.

Según los pronósticos, se prevé la formación de un sistema al sur de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La probabilidad de desarrollo ciclónico de este fenómeno alcanzó el 50% para los próximos siete días.

En caso de evolucionar hasta convertirse en tormenta tropical, recibiría el nombre de Boris, convirtiéndose en el segundo ciclón nombrado de la temporada 2026 en el Pacífico.

Asimismo, la Conagua informó sobre otra zona de baja presión frente a las costas de Guerrero y Michoacán, con una probabilidad de desarrollo ciclónico del 20% durante los próximos siete días.

Temporada de huracanes 2026 prevé hasta 21 ciclones en el Pacífico

Las proyecciones oficiales indican que durante la temporada de ciclones tropicales de 2026 podrían formarse entre 18 y 21 sistemas en el océano Pacífico.

De ese total, entre cuatro y cinco podrían alcanzar las categorías 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson.

Para el océano Atlántico, las autoridades estiman la formación de entre 11 y 15 ciclones tropicales durante la temporada que comenzó oficialmente el 1 de junio.

Los organismos meteorológicos consideran que ambas cuencas podrían registrar una actividad superior al promedio histórico.

Lluvias intensas continuarán en el sur y sureste del país

De manera independiente al desarrollo de Amanda, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias importantes en distintas regiones del país durante los primeros días de junio.

Entre el 2 y el 5 de junio se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros en:

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Además, podrían registrarse precipitaciones de entre 150 y 250 milímetros en zonas del norte y occidente de Yucatán.

Las condiciones meteorológicas son impulsadas por la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión, el ingreso de humedad procedente del Pacífico y del Golfo de México, así como el avance de la onda tropical número 4 sobre la Península de Yucatán.

Las autoridades también reportan mar de fondo con oleaje de hasta 2.5 metros en costas del Pacífico, mientras que en Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo se prevén olas de entre 1 y 2 metros.

Protección Civil pide mantenerse informado

Ante las lluvias previstas para el sur y sureste del país, autoridades de Protección Civil y de la Conagua advirtieron sobre posibles inundaciones, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

También recomendaron a la población evitar cruzar cuerpos de agua crecidos o zonas inundadas y mantenerse informada mediante los canales oficiales del SMN, la Conagua y la aplicación ConaguaClima.

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