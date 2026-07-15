Elida se forma en el Pacífico: SMN informa su ubicación y pronóstico de evolución

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Se forma tormenta tropical Elida, ¿afectará a México?

La tormenta tropical Elida se formó durante la madrugada de este miércoles en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que indicó que, por el momento, el sistema no representa afectaciones para México, aunque se prevé que continúe fortaleciéndose durante los próximos días.

De acuerdo con la información de las autoridades meteorológicas, la Depresión Tropical Cinco-E evolucionó a tormenta tropical Elida en aguas del Pacífico, convirtiéndose en el cuarto ciclón con nombre de la temporada en esta cuenca.

La #DepresiónTropical Cinco-E se intensificó a #TormentaTropical #Elida en el océano #Pacífico. Se localiza a 910 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No representa peligro para costas nacionales. Detalles, en el gráfico.⬇️ pic.twitter.com/7d6XzgzD9t — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 15, 2026

Al momento de su formación, el centro de la tormenta tropical Elida se localizó a 910 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, mientras mantiene un desplazamiento hacia el oeste.

El SMN señaló que continuará con el monitoreo del fenómeno conforme avance sobre el océano.

¿La tormenta tropical Elida afectará a México?

Hasta el momento, el Servicio Meteorológico Nacional no ha emitido alertas por posibles afectaciones de la tormenta tropical Elida sobre el territorio nacional.

La ubicación actual del fenómeno mantiene al sistema alejado de las costas mexicanas, por lo que las autoridades no reportan efectos directos derivados de su circulación.

No obstante, el SMN mantiene la vigilancia sobre la evolución y desplazamiento de Elida, debido a que continuará fortaleciéndose durante los siguientes días.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse informados mediante los avisos oficiales para conocer cualquier actualización sobre la trayectoria o cambios en la intensidad del ciclón.

Tormenta tropical Elida: esta es su trayectoria

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que el centro de la tormenta tropical Elida se ubicaba cerca de la latitud 14.9 norte y la longitud 111.8 oeste.

Asimismo, indicó que el sistema se desplaza hacia el oeste a una velocidad aproximada de 24 kilómetros por hora, movimiento que se espera continúe durante las próximas horas.

Las autoridades meteorológicas también reportaron que la tormenta tropical Elida presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico, el sistema continuará ganando intensidad conforme avance sobre el Pacífico.

El pronóstico del NHC prevé que Elida alcance la categoría de huracán durante la noche del jueves y que registre su mayor intensidad el viernes.

¿Qué hacer ante una tormenta tropical?

Ante la presencia de una tormenta tropical, las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir riesgos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Ubicar los refugios temporales más cercanos.

más cercanos. Tener preparado un botiquín de primeros auxilios .

. Conservar la calma y mantenerse atento a la información oficial.

Desconectar los aparatos eléctricos y el interruptor de energía.

Cerrar las llaves de paso de gas y agua .

y . Permanecer alejado de puertas y ventanas.

Utilizar lámparas de pilas en lugar de velas o veladoras.

Estas medidas forman parte de las recomendaciones que las autoridades difunden durante la temporada de ciclones tropicales para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

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