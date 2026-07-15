Las de hoy | 15 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 15 de julio de 2026

• El Universal: Marina y Maru, casos distintos: Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los casos de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y de la mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila, son diferentes. Señaló que en el caso de Marina del Pilar no se conoce con quién hablaba ni se ha acreditado la entrega de información sensible, mientras que en el de Maru Campos existen indicios de una posible violación a la soberanía nacional.

• Reforma: Presume 4T captura, pero jueza lo libera.

El diario informa que un juez ordenó la liberación de “El Titán” y de otras personas detenidas en un operativo contra el huachicol en Nuevo León, pese a que el Gobierno federal había presentado el caso como un golpe al robo de combustible.

• Milenio Diario: Suspende ICE retenes ante las protestas por migrantes asesinados.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenó suspender los retenes dirigidos por la División de Operaciones de Control y Expulsión, encargada de las deportaciones, tras las protestas derivadas de los casos ocurridos en Maine y Texas.

• La Jornada: Suspende el ICE cacería de migrantes en operativos de vialidad.

El diario señala que el ICE detuvo los operativos de revisión en carreteras luego de que, en una semana, murieran por disparos un migrante mexicano y otro colombiano durante acciones de agentes estadounidenses.

• Excélsior: Senado corta de tajo viajes al extranjero.

La Junta de Coordinación Política del Senado restringió los viajes internacionales del personal administrativo, luego de las críticas por gastos en viáticos y salidas al extranjero. De acuerdo con el diario, durante el segundo semestre de 2025 no se autorizaron comisiones internacionales.

• El Financiero: La Fed no tolerará inflación elevada en EU: Warsh.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, afirmó que aún queda trabajo para llevar la inflación al objetivo de 2% y reiteró que el banco central no permitirá un periodo prolongado de inflación elevada.

• El Economista: Ante los aranceles de EU, armadoras venden más a Canadá y Sudamérica.

El diario informa que, durante el primer semestre del año, las exportaciones de vehículos mexicanos hacia Canadá y países de Sudamérica aumentaron 20%, como respuesta a los aranceles aplicados por Estados Unidos.

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