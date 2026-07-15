Recomendación de CNDH acusa “injerencia” de Estados Unidos en caso Ayotzinapa

GENERANDO AUDIO...

Aquí nadie se salvó de la crítica y descalificaciones. Colectivos, funcionarios e investigadores son cuestionados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la nueva recomendación 208vg/2026 del caso Ayotzinapa.

Página 264: A los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) los señala de acusar sin sustento, al Ejército Mexicano. “Su trabajo fue distante de lo que originalmente estaba planteado”, destaca.

Desde España, Ángela Buitrago, exintegrante del GIEI, insiste ante UnoTV que es real: el Ejército les ocultó una serie de folios de documentos clasificados con evidencias.

“Yo solamente me remito a los hechos, un juez de la República Mexicana encontró que sí, faltan informaciones y documentos y ordenó a Sedena que se entreguen, que es claro que los números y los consecutivos están incompletos, que es claro que no tuvimos acceso a documentos de inteligencia que solamente posee la entidad”

Ángela Buitrago / exintegrante del GIEI

Otro organismo que fue refutado es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Página 222: Destaca, según la CNDH, que el Centro Pro tejió, en coordinación con más organizaciones para apoyar a familiares de las víctimas, y con eso acorralaron al Gobierno mexicano, lo que derivó en un “activismo injerencista de ciertos grupos de poder de Estados Unidos”, entre ellos el Departamento de Estado.

“Ahí nos parece muy preocupante, porque lo que estamos viendo es replicar una serie de narrativas que se han visto ya desde la posición del grupo político que gobierna el país y que está llevándonos a hablar de que cualquier tipo de crítica a las políticas actuales, se trata de un tema de injerencia, y eso es grave en sí mismo, por lo que hemos visto, como ha operado en otras partes de la región”

María Luisa Aguilar / directora Centro Pro

Otro de los aludidos es el exprocurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, quien inició la investigación a nivel estatal por la noche trágica de Iguala, antes de que pasara al fuero federal.

Página 123: Lo señala de no haber detenido a tiempo al entonces alcalde José Luis Abarca, a pesar de que ya se le investigaba por estar ligado a actividades delincuenciales.

“Debemos tener presente que José Luis Abarca contaba con fuero institucional y que, si bien es cierto, existía una investigación previa, sobre los Guerreros Unidos, con especial referencia a dicha persona, también lo es que, por lo que hace a los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, no se contaba en principio con señalamientos o imputaciones directas en contra de Abarca”

Iñaki Blanco / exprocurador de Guerrero

En algo coincidieron todos los entrevistados. La nueva recomendación, lejos de aclarar el caso, desprotege a familiares de los 43 en su búsqueda por la verdad y justicia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.