La mañanera de Claudia Sheinbaum, 15 de julio de 2026

La nueva Ley General de Feminicidio busca definir que “comete el demito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género” en todo el país.



Además, contempla una pena de 50 a 70 años de prisión por la comisión del delito; en cambio, la tentativa de feminicidio se castigaría “entre la mitad hasta dos terceras partes” de las penas anteriores.



Asimismo, se incluyen 19 agravantes para elevar la sanción en una mitad, entre las que destacan:



-Que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor; esté embarazada o con discapacidad

-Se cometa por persona servidora pública

-Víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante

-Víctima tenga signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables

De igual forma, contempla estas sanciones adicionales:

-Pérdida de derechos sucesorios

-De tutela, curatela, guarda y custodia

-Patria potestad

-Inhabilitación para ejercer algún cargo público

-Se prohíben excusas absolutorias o atenuantes

-Delito, reparación y sanción son imprescriptibles

-No proceden criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicional ni amnistías