La mañanera de Claudia Sheinbaum, 15 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 15 de julio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 15 de julio de 2026
Claudia Sheinbaum resalta que la propia detención del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, “muestra que, independientemente de la amistad, de los cargos, tiene que cumplirse con la ley”.
Menciona que la Fiscalía de Morelos determinará el procedimiento en su contra, luego de que le revocaron la prisión preventiva por obtener el perdón de su pareja.
A través de un enlace, se realiza la entrega de viviendas en Cuautla, Morelos, como parte del programa de Viviendas para el Bienestar. La meta es construir 24 mil hogares en dicho estado.
Por su parte, la presidenta destaca que en algunas fiscalías estatales se sigue catalogando la muerte violenta de una mujer como suicidio, pese a las condiciones de violencia en su contexto familiar.
Claudia Sheinbaum dice que, como primera mujer presidenta, “asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres frente a la violencia”.
“Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar, el feminicidio en nuestro país, es por un lado la prevención, la atención, el conocimiento, la educación (…) como también la cero impunidad”.
Presentan Ley General de Feminicidio
Claudia Sheinbaum firma el acuerdo para presentar Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio al Congreso de la Unión.
La encargada de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, explica que la nueva Ley General en Feminicidio contempla los siguientes derechos de víctimas:
-Atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas
-Asistencia jurídica especializada y gratuita
-Atención integral para niñas, niños y adolescentes en orfandad
-Restitución y entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida
-Servicios de traducción e interpretación
La titular de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorquez, indica que la homologación de procesos de investigación que contempla la nueva Ley General de Feminicidios permitirá que se apliquen protocolos especializados con perspectiva de género.
Además, se contempla que las Fiscalías locales y federal cuenten con unidades o fiscalías especializadas en feminicidio, así como personal especializado en atención a víctimas en los Ministerios Públicos.
La nueva Ley General de Feminicidio busca definir que “comete el demito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género” en todo el país.
Además, contempla una pena de 50 a 70 años de prisión por la comisión del delito; en cambio, la tentativa de feminicidio se castigaría “entre la mitad hasta dos terceras partes” de las penas anteriores.
Asimismo, se incluyen 19 agravantes para elevar la sanción en una mitad, entre las que destacan:
-Que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor; esté embarazada o con discapacidad
-Se cometa por persona servidora pública
-Víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante
-Víctima tenga signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables
De igual forma, contempla estas sanciones adicionales:
-Pérdida de derechos sucesorios
-De tutela, curatela, guarda y custodia
-Patria potestad
-Inhabilitación para ejercer algún cargo público
-Se prohíben excusas absolutorias o atenuantes
-Delito, reparación y sanción son imprescriptibles
-No proceden criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicional ni amnistías
La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, informa que enviarán al Congreso de la Unión la iniciativa para la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
Luisa María Alcalde resalta que existen tipos penales “fragmentados” en cada estado, donde se regulaba el feminicidios de forma diferente.
Además, las fiscalías carecen de protocolos de actuación homologados y obligatorios para atender el feminicidio y a las víctimas.
Asimismo, subraya que en las entidades hay una incorrecta clasificación de delitos violentos; falta de análisis a contextos de violencia y de estándares de perspectiva de género, lo que deriva en un subregistro de feminicidios. “Delitos que se catalogaban como homicidios cuando realmente eran feminicidios”.
También, la falta de registros públicos homologados impide la detección de contextos de riesgo, antecedentes de violencia y circunstancias del delito.
Inicia la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum de este 15 de julio.
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