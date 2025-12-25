GENERANDO AUDIO...

Crímenes que cimbraron México este 2025.

En 2025, quedó claro que la violencia persiste en México y se mantiene como uno de los mayores retos del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el 1 de octubre cumplió un año desde su llegada a la Presidencia.

Crímenes puntuales, desde asesinatos hasta la explosión de un cochebomba, marcaron este año, evidenciando que la política de seguridad adoptada por el Gobierno federal sigue teniendo carencias en distintos puntos del país.

Crímenes que sacudieron México en 2025

Explosión de cochebomba en Coahuayana, Michoacán

El pasado 6 de diciembre, un cochebomba explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana y el Palacio Municipal, dejando un saldo de seis personas sin vida y otras más lesionadas.

El hecho ocurrió en el primer cuadro de la ciudad, sobre la calle Ignacio López Rayón, en la colonia Centro, alcanzando también a negocios y viviendas cercanas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó que este crimen habría sido perpetrado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En tanto, la FGR informó inicialmente que investigaba el caso como terrorismo; sin embargo, un día después indicó que la carpeta de investigación era por el delito de delincuencia organizada.

Asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Uno de los hechos que más cimbró el país fue el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, acontecido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, una celebración local por el Día de Muertos.

Manzo Rodríguez se caracterizó por enfrentar al crimen organizado, por lo que contaba con un esquema de seguridad reforzado; sin embargo, este no pudo evitar que le dispararan en múltiples ocasiones, lo que le causó la muerte.

Por este hecho fue detenido Jorge Armado “N” alias “El Licenciado”, a quien se le señala de ser el autor intelectual del crimen. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, los responsables del homicidio de Carlos Manzo pertenecen a una célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su asesinato provocó la indignación no solo del pueblo de Michoacán, sino de todo el país, y se desataron protestas en varios estados de la República para exigir justicia, paz y un alto a la violencia en México.

Asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero

También en Michoacán, pero el 20 de octubre, Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue hallado sin vida dentro de su camioneta sobre la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja.

Al igual que Carlos Manzo, denunció en reiteradas ocasiones la extorsión que sufría la industria citrícola por grupos de la delincuencia organizada. Derivado de esta situación, recibió amenazas y hasta donde se pudo conocer, contaba con seguridad y se trasladaba en una camioneta blindada.

Medios locales señalan que Los Blancos de Troya, una facción alineada con el CJNG, estuvieron detrás del asesinato de Bravo Manríquez.

Asesinato de Ernesto Cuitláhuac, delegado de la FGR de Tamaulipas

El 4 de agosto, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, fue asesinado tras un ataque registrado en el Bulevar Miguel Hidalgo, en la ciudad de Reynosa.

Viajaba en su camioneta cuando fue atacada con lo que se reportó como una granada de fragmentación y disparos de arma de fuego. Tras la explosión, el funcionario y los escoltas que lo acompañaban descendieron del vehículo, y Vázquez Reyna fue atacado a tiros y falleció en el lugar.

Las autoridades informaron que su asesinato podría haber estado relacionado por el decomiso en días anteriores de más de 1.8 millones de litros de combustible robado y otras acciones contra el crimen organizado en la región.

Por este crimen detuvieron a Jaret Roberto “H”, presunto implicado vinculado a la célula “Los Metros”, una facción del Cártel del Golfo.

Asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada

El 20 de mayo de 2025, la violencia se hizo presente en la capital del país con los asesinatos de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y José Muñoz, coordinador general de asesores.

El hecho sucedió alrededor de las 07:00 horas de la mañana, en la calzada de Tlalpan, a la altura del metro Xola de la Línea 2 del Metro, donde un hombre armado disparó en múltiples ocasiones contra los colaboradores de la jefa de Gobierno de la CDMX, dejándolos sin vida.

El ataque, de acuerdo con las autoridades, se realizó con un alto nivel de planeación, incluso las víctimas fueron vigiladas durante varios días previos.