Un enero fuera de guion: 2026 arranca con récord de calor global; ni la ola de frío lo frenó

Enero de 2026 entra en el top 5 de eneros más calurosos. Foto: Reuters.

El observatorio europeo Copernicus informó que enero de 2026 fue el quinto mes de enero más cálido a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie de 12.95 grados Celsius, lo que representa 0.51 grados por encima de la media registrada entre 1991 y 2020.

El reporte señala que enero de 2026 fue apenas 0.28 grados menos caluroso que enero de 2025, considerado hasta ahora el mes de enero más cálido registrado a nivel global.

Temperaturas globales y registros de Copernicus

Copernicus explicó que el comportamiento climático observado durante enero de 2026 refleja la variabilidad del sistema climático global. Samantha Burgess, directora adjunta del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, indicó que durante el mes se presentaron condiciones extremas de forma simultánea en distintas regiones del planeta.

Según el organismo, las temperaturas más altas respecto al promedio se registraron en el Ártico, Groenlandia, Sudamérica, el norte de África y la Antártida, zonas donde los valores superaron con claridad las medias históricas.

Calor extremo en el hemisferio sur durante enero de 2026

El informe del observatorio Copernicus detalla que el hemisferio sur enfrentó récords de calor e incendios durante enero de 2026. Entre las regiones afectadas se mencionan Australia, Chile y la Patagonia, donde las temperaturas se ubicaron por encima de los valores habituales para esta época del año.

Copernicus subrayó que estos registros se presentaron al mismo tiempo que condiciones opuestas en el hemisferio norte, lo que refuerza la complejidad del comportamiento climático global.

Olas de frío en el hemisferio norte

Mientras tanto, el hemisferio norte registró intensas olas de frío durante las últimas semanas de enero de 2026, principalmente en Norteamérica, Siberia y Europa. En el caso europeo, Copernicus informó que fue el enero más frío desde 2010, con una temperatura media de -2.34 grados Celsius en las zonas terrestres.

Trump cuestiona el calentamiento global ante presencia de frío extremo

En Estados Unidos, las olas de frío generaron reacciones públicas, incluido un mensaje del presidente Donald Trump publicado el 23 de enero en su plataforma Truth Social, en el que hizo referencia a las bajas temperaturas registradas en el país.