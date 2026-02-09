Sin lluvia y con temperaturas altas en Jalisco para este martes

GENERANDO AUDIO...

Se presentarán altas temperaturas y cielo poco nublado en Jalisco Foto: Cuartoscuro

El clima en Jalisco para mañana 10 de febrero de 2026 estará marcado por condiciones estables, sin lluvia y con temperaturas elevadas en distintas zonas del estado, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Clima en Guadalajara, 10 de febrero de 2026

El clima en la capital de la perla tapatía, se prevé con cielo despejado durante la mayor parte del día. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es de 0%, con un acumulado de 0 litros por metro cuadrado.

La temperatura máxima alcanzará los 29 grados Celsius, mientras que la mínima será de 11 grados. El viento tendrá una velocidad de entre 5 y 10 kilómetros por hora, con dirección oeste y rachas que podrían llegar hasta los 27 kilómetros por hora.

Así se sentirá el clima en Tequila

Con la incorporación de la nueva alcaldesa interina, Lorena Rodríguez, en Tequila se percibirán nuevos aires con cielo poco nuboso. Al igual que en la Zona Metropolitana de Guadalajara, no se prevén lluvias, con probabilidad de precipitación de 0% y acumulado de 0 litros por metro cuadrado.

La temperatura máxima será de 30 grados Celsius y la mínima de 10 grados, esto con base al reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Puerto Vallarta sin probabilidad de lluvia

Para mañana en Puerto Vallarta, el cielo estará un poco nuboso y no existen posibilidades reales de lluvias fuertes o torrenciales. El acumulado es de 0 litros por metro cuadrado. El pronóstico señala condiciones estables durante el día, sin cambios en la intensidad del viento ni en la nubosidad.

