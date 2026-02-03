¡Uno más! Frente frío 33 ingresa al país este martes 3 de febrero

| 04:35 | Redacción | Uno TV
Frente frío 33 ingresará al país este martes 3 de febrero. Foto: Cuartoscuro

Este martes 3 de febrero, canales de baja presión sobre el oriente, centro y occidente de México ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Michoacán; chubascos en Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca; así como lluvias aisladas en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. De igual forma, persistirá el viento de componente norte de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Yucatán y Quintana Roo.

Mañana, el frente frío 33 se aproximará e ingresará sobre el norte y noreste de México, por lo que prevalecerá el ambiente frío a muy frío por la noche y al amanecer en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, llegando a ser gélido en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, canales de baja presión en occidente, centro y sur del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. En el resto del país, se prevé ambiente cálido a caluroso durante la tarde con baja probabilidad de lluvia.  

¿Dónde lloverá este martes 3 de febrero?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Michoacán
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Jalisco
  • Colima
  • Ciudad de México
  • Puebla
  • Chiapas
  • Quintana Roo

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 3 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Guerrero
  • 30 a 35 ° C: Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango
  • -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

  • Viento de 50 a 70 km/h: golfo de Tehuantepec
  • Viento de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California y golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman chubascos.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado y con posibilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Fallece Rodolfo Guzmán, periodista fundador de la revista Proceso, a los 65 años

Nacional

Fallece Rodolfo Guzmán, periodista fundador de la revista Proceso, a los 65 años

Sheinbaum felicita a Laura Fernández por ganar presidencia de Costa Rica

Nacional

Sheinbaum felicita a Laura Fernández por ganar presidencia de Costa Rica

Salida de Adán Augusto ¿Desmarque de la operación política del pasado?

Nacional

Salida de Adán Augusto ¿Desmarque de la operación política del pasado?

Constitución divide al Congreso: oposición habla de secuestro; Morena presume rescate

Nacional

Constitución divide al Congreso: oposición habla de secuestro; Morena presume rescate

Etiquetas: