¡Uno más! Frente frío 33 ingresa al país este martes 3 de febrero

Frente frío 33 ingresará al país este martes 3 de febrero. Foto: Cuartoscuro

Este martes 3 de febrero, canales de baja presión sobre el oriente, centro y occidente de México ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Michoacán; chubascos en Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca; así como lluvias aisladas en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. De igual forma, persistirá el viento de componente norte de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Yucatán y Quintana Roo.

Mañana, el frente frío 33 se aproximará e ingresará sobre el norte y noreste de México, por lo que prevalecerá el ambiente frío a muy frío por la noche y al amanecer en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, llegando a ser gélido en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, canales de baja presión en occidente, centro y sur del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. En el resto del país, se prevé ambiente cálido a caluroso durante la tarde con baja probabilidad de lluvia.

¿Dónde lloverá este martes 3 de febrero?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tamaulipas

Veracruz

Jalisco

Colima

Ciudad de México

Puebla

Chiapas

Quintana Roo

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 3 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Guerrero

Sinaloa, Michoacán, Oaxaca y Guerrero 30 a 35 ° C: Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : golfo de Tehuantepec

: golfo de Tehuantepec Viento de 40 a 60 km/h : Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California y golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman chubascos.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman chubascos. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado y con posibilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

