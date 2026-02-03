Salida de Adán Augusto ¿Desmarque de la operación política del pasado?

GENERANDO AUDIO...

La salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado, deja un saldo de opacidad frente a acusaciones de corrupción y supuestos vínculos con la organización criminal “La Barredora” en Tabasco.

“… y la sensación que da a la ciudadanía es de impunidad, es que no pasa nada con las denuncias y que basta con tener poder y una buena afiliación política para que puedas estar por encima de la regla, de la norma y eso es un mensaje muy grave…” Vania Pérez Morales

Expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción

También marca un deslinde de la actual administración con una forma de operación política.

“… Por supuesto que pierde Adán Augusto López Hernández porque deja de ser el interlocutor directo de la Presidenta de la República. Por supuesto que pierde Adán Augusto López Hernández porque deja de ser el interlocutor directo de la Presidenta de la República… Leticia Robles de la Rosa

Periodista y Articulista Política

Pérez Morales aseguró que los movimientos de los últimos meses, han sido una ruptura entre el sexenio pasado y la nueva manera de gobernar.

Con la protección del fuero, el tabasqueño dijo que retomará su labor de operador electoral.

“… toca ir a hacer tarea en el territorio, me tocará estar en todo el país, específicamente en las circunscripciones que tienen mayor padrón electoral…” Adán Augusto López

La expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción expresó que con eso los ciudadanos estarían pagando un curul a costa del erario público sin que él se presente y haga actos de campaña anticipados.

Su sucesor es un viejo colaborador y amigo desde cuando ambos estaban en San Lázaro, fue coordinador de Morena en la pasada legislatura, cuando Augusto López era Secretario de Gobernación. Ignacio Mier

Coordinador de Morena, Senado, 01 febrero 2026

Robles de la Rosa expresó que habrá que ver si ese grupo Tabasco hace rehén a Ignacio Mier e Ignacio Mier se convierte solamente en una especie de portavoz de los intereses de Adán, o si Ignacio Mier toma sus propias decisiones.

También está por verse si la salida de Adán Augusto favorecerá el diálogo con la oposición.

