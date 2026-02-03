Fallece Rodolfo Guzmán, periodista fundador de la revista Proceso, a los 65 años

GENERANDO AUDIO...

Este lunes falleció a los 65 años Rodolfo “Negro” Guzmán, integrante del grupo de periodistas fundadores de la revista Proceso, en 1976, y quien además participó en la consolidación de un periodismo crítico e independiente en México.

A lo largo de su trayectoria, Guzmán desarrolló labores como reportero, comunicador y consultor. La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza informó de su fallecimiento y recordó su participación en iniciativas públicas y sociales vinculadas a temas de justicia e igualdad.

¿Quién era Rodolfo Guzmán?

Su carrera estuvo ligada al quiebre en Excélsior, tras la intervención del gobierno de Luis Echeverría en julio de ese año. Junto con Julio Scherer García, Miguel Ángel Granados Chapa, Vicente Leñero y otros reporteros, se integró al proyecto que dio origen al semanario, cuyo primer número circuló el 6 de noviembre de 1976.

Uno de sus primeros trabajos en la nueva publicación fue el reportaje “¿Altar de la patria?”, en la edición número 2, el 13 de noviembre de 1976. El texto abordó la polémica sobre los restos atribuidos a Cuauhtémoc, localizados décadas antes en Ichcateopan, Guerrero.

En él, Guzmán detalló que en enero de 1976 se creó, por decreto presidencial, una comisión para revisar la autenticidad de los vestigios promovidos como símbolo nacional. El grupo de especialistas, integrado por expertos del INAH, IPN, UNAM y El Colegio de México, concluyó que los restos no correspondían a un entierro único prehispánico, sino a fragmentos de varios individuos, incluso de distinto sexo.

El reportaje expuso la distancia entre los dictámenes técnicos y la postura oficial. Incluyó referencias a reuniones en las que autoridades locales defendían la validez simbólica del hallazgo, así como la decisión presidencial de reconocerlos como auténticos pese a los cuestionamientos científicos.

El trabajo también describió el contexto del poblado guerrerense donde se ubica la iglesia de Santa María de la Asunción, convertida en punto de referencia del debate histórico y político en torno a la identidad nacional.

