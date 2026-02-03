Sheinbaum felicita a Laura Fernández por ganar presidencia de Costa Rica

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Reuters

El Gobierno de México felicitó a Laura Fernández Delgado por su triunfo en las elecciones a la presidencia de Costa Rica, tras darse a conocer los resultados del proceso electoral. El mensaje fue difundido este martes a través de redes sociales por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el pronunciamiento, destacó la importancia del resultado electoral en Costa Rica y envió un mensaje de reconocimiento a la presidenta electa, en un contexto de fortalecimiento de relaciones entre ambos países de América Latina.

México reafirma cooperación con Costa Rica tras triunfo electoral

A través de su cuenta oficial en X, Claudia Sheinbaum expresó: “Felicitamos a Laura Fernández Delgado por su triunfo en las elecciones a la presidencia de Costa Rica”, confirmando así la postura oficial del Gobierno mexicano ante el resultado electoral.

En el mismo mensaje, la presidenta reafirmó la voluntad del Gobierno de México de continuar y fortalecer los lazos de amistad, cooperación y respeto entre ambas naciones, subrayando la relación histórica que existe entre México y Costa Rica.

El pronunciamiento se da luego de que se confirmara el triunfo electoral de Laura Fernández Delgado, quien asumirá la presidencia del país centroamericano tras el proceso democrático. Hasta el momento, el mensaje mexicano es uno de los posicionamientos oficiales que destacan la disposición para mantener una relación bilateral cercana.

México y Costa Rica han mantenido una agenda común en temas de cooperación regional, diálogo político y respeto mutuo, por lo que el Gobierno mexicano reiteró su interés en seguir trabajando de manera conjunta en esta nueva etapa.

El mensaje publicado por Claudia Sheinbaum marca el inicio del reconocimiento diplomático al nuevo liderazgo en Costa Rica y anticipa la continuidad del diálogo entre ambos gobiernos en los próximos meses.

