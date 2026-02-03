Constitución divide al Congreso: oposición habla de secuestro; Morena presume rescate

GENERANDO AUDIO...

Oposición acusa que la constitución está secuestrada. Foto: x/@Mx_Diputados

La sesión solemne por el 109 aniversario de la Constitución de 1917 evidenció la fractura política en el Congreso, donde la oposición acusó a la mayoría de deformar la Carta Magna, mientras Morena y sus aliados defendieron las reformas impulsadas desde la Cuarta Transformación.

Desde tribuna, legisladores del PAN y del PRI advirtieron que la Constitución ha dejado de ser un contrapeso del poder para convertirse, dijeron, en un instrumento del gobierno en turno.

PAN acusa “secuestro” del orden constitucional

La diputada panista Tania Palacios Kuri afirmó que el régimen constitucional atraviesa un momento crítico y acusó que la ley se ha subordinado al poder político.

“El régimen constitucional está siendo secuestrado”, sostuvo durante su intervención.

La legisladora rechazó que la Constitución se adapte a intereses personales o políticos.

“No aceptamos un país donde la Constitución sea moldeada del tamaño del ego de un gobernante, no aceptamos un país donde la ley se adapte al poder y no el poder a la ley”, afirmó.

PRI: la Constitución no está para obedecer presidentes

En el mismo sentido, el PRI advirtió que la Carta Magna no fue concebida para someterse al Ejecutivo. El diputado César Alejandro Domínguez señaló que el papel del Congreso es contener el poder, no facilitarlo.

“Nuestra Constitución no fue diseñada para obedecer presidentes, sino para contenerlos; no es un instrumento jurídico del gobierno en turno”, expresó.

Añadió que cuando el Congreso renuncia a ese papel, la Constitución pierde su carácter normativo.

Morena y aliados defienden reformas de la 4T

Desde la mayoría, Morena y sus aliados rechazaron las críticas y aseguraron que las reformas recientes buscan recuperar el sentido social de la Constitución, modificado —dijeron— durante décadas por gobiernos anteriores.

El coordinador del PT, Leonel Godoy, sostuvo que la Cuarta Transformación ha revertido cambios impulsados por el modelo neoliberal.

“La Cuarta Transformación está recuperando poco a poco [la Constitución]. En 36 años la derecha neoliberal le hizo más de 400 reformas tocando las partes más importantes, sobre todo su contenido social”, afirmó.

Reformas laborales, el siguiente frente

Durante la sesión, PT y Movimiento Ciudadano coincidieron en que impulsarán, por separado, iniciativas en materia de reforma laboral, lo que anticipa nuevos debates en el Congreso.

La conmemoración constitucional dejó claro que, más allá del acto solemne, la Constitución sigue siendo un campo de disputa política, con visiones opuestas sobre su uso, alcance y sentido en la vida pública del país.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.