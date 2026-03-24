Vaguada en altura provocará lluvias fuertes y posible granizo en Oaxaca este miércoles, alerta el SMN

GENERANDO AUDIO...

Fuerte lluvia. Foto: Cuartoscuro

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advierte que mañana miércoles Oaxaca enfrentará lluvias fuertes debido a la presencia de una vaguada en altura.

De acuerdo con el reporte, este sistema, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, favorecerá chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Oaxaca, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Además, un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del mar Caribe reforzarán las condiciones para lluvias en la región, incrementando el potencial de precipitaciones durante el día.

El organismo también prevé viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en esa zona costera.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde, con máximas de entre 35 y 40 grados en territorio oaxaqueño, mientras que durante la madrugada podrían registrarse temperaturas de 0 a 5 grados en zonas serranas.

Las autoridades alertaron que las lluvias fuertes podrían generar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones.

Asimismo, las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, especialmente en regiones del Istmo de Tehuantepec.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.