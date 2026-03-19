Clima en Puebla: pronóstico del 20 de marzo con cielo despejado y sin lluvias

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Clima en Puebla para el 20 de marzo, calor y viento de 20 km Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el reporte del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 25 grados centígrados durante el día, mientras que la mínima será de 8 grados por la mañana, lo que marcará un contraste térmico entre las primeras horas y la tarde.

Temperatura en Puebla mañana 20 de marzo

El clima en la capital poblana para mañana viernes 20 de marzo estará caracterizado por un ambiente fresco durante la mañana y un incremento de temperatura conforme avance el día. La mínima de 8 grados centígrados se registrará en las primeras horas, mientras que la máxima de 25 grados centígrados se presentará por la tarde.

Estas condiciones reflejan un patrón de estabilidad atmosférica en la región.

Probabilidad de lluvia en la capital poblana

El pronóstico señala que la probabilidad de lluvia será de 0% durante el jueves, lo que descarta precipitaciones en la capital.

Este escenario favorece actividades al aire libre, al no existir condiciones para lluvias.

Viento en Puebla: velocidad y dirección

En cuanto al viento, se prevén ráfagas de hasta 25 kilómetros por hora, con una velocidad sostenida de entre 5 y 10 kilómetros por hora.

La dirección del viento será hacia el noreste de la ciudad de Puebla.

Estas condiciones se mantendrán durante la mayor parte del día.

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