Vienen 5 días más de frío y lluvias en estos estados; autoridades piden esto

Frío y lluvias cinco días más en México. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cinco días más de frío y lluvias en diferentes estados de México, esto a pesar de que la tercera tormenta invernal de la temporada se desplazará hacia el norte de la república y se debilitará gradualmente.

Tercera tormenta invernal se desplazara y debilitará

De acuerdo con el pronóstico del SMN, desde el domingo 25 al lunes 26 de enero de 2026, la tercera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el norte del país, debilitándose gradualmente, pero interaccionará con la corriente en chorro polar y con un río atmosférico que cruzará desde el occidente hasta el noreste del país, manteniendo el ambiente muy frío a gélido, lluvias y chubascos, así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la mañana en sierras de Sonora y Chihuahua.

Además, también se prevé lluvia engelante en zonas de Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Y durante la tarde, la tercera tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estado Unidos y dejará de afectar México.

Foto: Cuartoscuro

Mientras tanto, el frente frío número 30 recorrerá el noreste y oriente de la república mexicana, interaccionará con un canal de baja presión que se extiende sobre el sureste de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estas regiones.

Igualmente, los expertos indican que la masa de aire ártico asociada al frente provocará descenso de temperatura en el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz; además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Frente frío número 30 se desplazará al sur de México este lunes 26 de enero

Los meteorólogos mexicanos pronostican que el frente frío número 30 se desplazará sobre el sur del golfo de México, el sureste del país y la península de Yucatán, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en estas regiones, pronosticándose también lluvias puntuales intensas a torrenciales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

También indican que la masa de aire ártico asociada al frente mantendrá ambiente muy frío a gélido, con bancos de niebla matutinos sobre estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central, oriente y sureste del país, incluyendo el Valle de México.

Foto: Cuartoscuro

Además, prevén un evento de “Norte” muy fuerte a intenso con oleaje elevado en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán y el istmo y golfo de Tehuantepec; y que prevalecerá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

En la semana ingresará un nuevo frente frío

El martes 27 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional indica que el frente frío número 30 se extenderá con características de estacionario sobre el occidente del mar Caribe, dejando de afectar México. Sin embargo, la masa de aire ártico asociada, provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país.

Asimismo, continuará el evento de “Norte” muy fuerte a intenso con rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas; de 50 a 70 kilómetros por hora, en Veracruz y Quintana Roo; y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Además, prevalecerá el ambiente muy frío a gélido con bancos de niebla matutinos sobre estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

El miércoles y jueves, un canal de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional, originará lluvias y chubascos en estas regiones, además del sureste mexicano, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Foto: Cuartoscuro,

Igualmente, la masa de aire ártico asociada al frente número 30 modificará sus características térmicas, ocasionando un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país, manteniéndose ambiente frío a muy frío en el noroeste y norte de la República Mexicana. Pero, prevalecerá viento de componente norte con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Y el jueves, se pronostica que entre un nuevo frente frío en el noroeste de México, el cual se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando descenso de temperatura en la región, así como chubascos en Sonora y Chihuahua, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de ambos estados.

Piden tomar precauciones por lluvias y frío

Por todas estas condiciones climatológicas, principalmente por las lluvias pronosticadas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pide evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, mantener limpias coladeras y desagües, atender las recomendaciones de Protección Civil y, si habitan en zonas de ladera, mantenerse atentos a cualquier cambio inusual en el terreno.

Y por el descenso de temperaturas, exhortan a abrigarse utilizando la técnica de vestir en capas y a cubrir nariz y boca al salir a la intemperie para evitar la entrada directa de aire gélido a los pulmones. Pero también extremar precauciones con el uso de sistemas de calefacción, estufas de leña o anafres al interior de los hogares, manteniendo siempre una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

