Vienen 4 días de tormentas en 11 estados: alertan por inundaciones

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Foto: Cuartoscuro

Durante los próximo 4 días consecutivos lloverá en gran parte del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SM), a la vez que acotó que las precipitaciones registrarán acumulados intensos que podrían provocar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y daños. Los estados con mayor riesgo son:

Jalisco

Nayarit

Zacatecas

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Morelos

Guanajuato

Oaxaca

Veracruz

Chiapas

De igual form, las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Dónde lloverá esta semana?

De acuerdo con el SMN, las lluvias se registrarán en los siguientes estados durante los próximos 4 días en:

Sábado 20 de junio: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Nayarit, Jaliscoy Zacatecas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Campeche y Quintana Roo.

Domingo 21 de junio: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Veracruz, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur.

Lunes 22 de junio: luvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

Martes 23 de junio: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Michoacán, Estado de México y Puebla. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Zacatecas, Aguascalientes y Yucatán.



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