Vienen 4 días de tormentas en 11 estados: alertan por inundaciones
Durante los próximo 4 días consecutivos lloverá en gran parte del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SM), a la vez que acotó que las precipitaciones registrarán acumulados intensos que podrían provocar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y daños. Los estados con mayor riesgo son:
- Jalisco
- Nayarit
- Zacatecas
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Morelos
- Guanajuato
- Oaxaca
- Veracruz
- Chiapas
De igual form, las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
¿Dónde lloverá esta semana?
De acuerdo con el SMN, las lluvias se registrarán en los siguientes estados durante los próximos 4 días en:
- Sábado 20 de junio:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit, Jaliscoy Zacatecas.
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora y Tabasco.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche y Quintana Roo.
- Domingo 21 de junio:
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Veracruz, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.
- Lunes 22 de junio:
- luvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca y Chiapas.
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz y Tabasco.
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Campeche.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.
- Martes 23 de junio:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán, Estado de México y Puebla.
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo y Morelos.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes y Yucatán.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.