Vienen 4 días de tormentas en 11 estados: alertan por inundaciones

| 18:44 | Francisco López | Uno TV
Lluvias fuertes continuarán; checa los estados con más riesgo. Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

Durante los próximo 4 días consecutivos lloverá en gran parte del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SM), a la vez que acotó que las precipitaciones registrarán acumulados intensos que podrían provocar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y daños. Los estados con mayor riesgo son:

  • Jalisco
  • Nayarit
  • Zacatecas
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Estado de México
  • Morelos
  • Guanajuato
  • Oaxaca
  • Veracruz
  • Chiapas

De igual form, las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Dónde lloverá esta semana?

De acuerdo con el SMN, las lluvias se registrarán en los siguientes estados durante los próximos 4 días en:

  • Sábado 20 de junio:
    • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit, Jaliscoy Zacatecas.
    • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
    • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
    • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora y Tabasco.
    • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche y Quintana Roo.
  • Domingo 21 de junio:
    • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
    • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Veracruz, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
    • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco.
    • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.
  • Lunes 22 de junio:
    • luvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca y Chiapas.
    • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz y Tabasco.
    • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Campeche.
    • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.
  • Martes 23 de junio:
    • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
    • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán, Estado de México y Puebla.
    • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo y Morelos.
    • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
    • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes y Yucatán.

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