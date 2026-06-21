En agosto inicia consulta a maestros de la CNTE: Sheinbaum  

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Maestros de la CNTE dejan las calles de la CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Luego de que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidieron retirarse de las calles de la Ciudad de México (CDMX), la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que en agosto iniciará una consulta entre el magisterio para acordar una alternativa sobre posibles cambios en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Al ser cuestionada sobre los docentes de la CNTE, la mandataria señaló que el ejercicio se realizará escuela por escuela durante agosto, aunque no precisó una fecha para su arranque.

“Nosotros en agosto iniciamos la encuesta escuela por escuela”, declaró.

🔴 Claudia Sheinbaum reiteró que en agosto iniciará una consulta escuela por escuela sobre las demandas del magisterio.



Al ser cuestionada sobre el origen de los 800 millones de pesos destinados a la Sección 22 de Oaxaca, no respondió.



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La jefa del Ejecutivo realizó una gira de trabajo por Baja California, donde encabezó la inauguración del CBTIS No. 290 de Tijuana, plantel que forma parte del nuevo modelo de Bachillerato Nacional, de acuerdo con el Gobierno de México.

El pasado 15 de junio, durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó sobre la realización de esta consulta y aseguró que las secretarías de Gobernación y de Educación Pública mantienen el diálogo con los integrantes de la CNTE.

¿Qué dijo la CNTE antes de retirarse de la CDMX?

Por su parte, Filiberto Fraustro, secretario general de la Sección XXXIV de Zacatecas, señaló que la decisión de retirarse de la capital del país responde a una estrategia de reorganización para continuar con su movimiento.

El dirigente afirmó que los principales objetivos de la CNTE siguen siendo la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa impulsada durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

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