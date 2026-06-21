Hidalgo estrena Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento con inversión millonaria

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Al centro, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. Foto: Gobierno de Hidalgo

El gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó la apertura de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento y la inauguración de la Villa Deportiva, un complejo integral que busca garantizar espacios de calidad y consolidar al deporte como eje de desarrollo y bienestar social en Hidalgo, gracias a una inversión superior a los 529 millones de pesos.

“La potencia de nuestra entidad no solamente es el desarrollo económico y la obra pública, sino en la cultura y el deporte”, afirmó el titular del Gobierno de Hidalgo al asegurar que su administración trabaja en la recuperación de espacios públicos para transformarlos en infraestructura de alta especialidad, moderna, incluyente y accesible para todas y todos.

🏟️🔥 Hidalgo apuesta fuerte por el deporte.



Instalaciones de alto rendimiento, 29 disciplinas y una Villa Deportiva para atletas de todo el estado. ✨#PrimeroElPueblo pic.twitter.com/0NBEtFw7fV — Gobierno Hidalgo (@gobiernohidalgo) June 20, 2026

Ciudad Deportiva en Hidalgo

En ese sentido, se detalló que la Ciudad Deportiva tiene una capacidad de atención para 29 disciplinas, a través de 16 canchas, pista de patinaje, alberca semiolímpica, gimnasios, áreas para de deporte adaptado, espacios para deportes de raqueta y artes marciales; así como una ciclopista de cuatro kilómetros.

Hidalgo avanza con proyectos que transforman vidas.

Con la apertura de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento y la inauguración de la Villa Deportiva, encabezadas por el gobernador @juliomenchaca_, hoy se cuenta con espacios que impulsan el talento, la inclusión y el bienestar. pic.twitter.com/zq2tAjfbYz — Gobierno Hidalgo (@gobiernohidalgo) June 20, 2026

También cuenta con servicios médicos y de enfermería, estacionamiento, sistema de videovigilancia y dos módulos de oficinas del Instituto Hidalguense del Deporte; además, incorpora los espacios de la Villa Deportiva, en donde podrán hospedarse atletas de otros municipios.

Como parte del evento, Menchaca Salazar realizó la premiación de la carrera atlética “Activa Tu Potencial 10K”, en la que Erika Juárez Palomo obtuvo el primer lugar en la rama femenil con un tiempo de 40 minutos y 8 segundos; mientras que, Juan Pablo Espinosa Coronel se adjudicó el primer sitio en la rama varonil gracias a un recorrido de 35 minutos con 29 segundos.

Asimismo, el mandatario hidalguense encabezó la premiación del torneo mundial “Mujeres Libres”, que contó con la participación de 40 equipos de distintas regiones, se coronó campeón el equipo femenil del municipio de Atitalaquia.

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