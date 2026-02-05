Viento, lluvia y frío extremo: así afectará el frente frío 33 a Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, se espera lluvia y clima frío. Foto: Gettyimages

El frente frío número 33 provocará lluvias, vientos fuertes y ambiente frío en Puebla durante las próximas 48 horas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico vigente hasta la mañana del viernes 6 de febrero de 2026.

¿Lluvias en Puebla?

Para el estado se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en las regiones de Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra, así como intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en la Sierra Norte y Sierra Nororiental, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su Pronóstico Extendido a 96 Horas.

Además, se esperan rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, lo que podría provocar caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones en estructuras ligeras.

Prevén bajas temperaturas el viernes 6 de febrero

En zonas serranas de Puebla se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius durante la madrugada del viernes, con posibilidad de heladas. También se mantienen condiciones para caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba.

A nivel nacional, el sistema frontal ocasionará lluvias intensas en Veracruz y Oaxaca, además de evento de “Norte” con rachas superiores a 90 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec. La masa de aire polar asociada mantendrá ambiente frío a muy frío en gran parte del país.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían generar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. También alertaron que las rachas de viento podrían derribar árboles y estructuras.

Se recomienda a la población en Puebla extremar precauciones, abrigarse adecuadamente y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

