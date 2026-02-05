Cachan a trabajadora del IMSS en Puebla pintándose las uñas en plena jornada laboral

GENERANDO AUDIO...

Una empleada del IMSS fue captada pintándose las uñas. Foto:Gettyimages/Ilustrativa

Una trabajadora de la Unidad de Medicina Familiar No. 57 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Puebla, fue grabada mientras se pintaba las uñas durante su jornada laboral.

Video de la trabajadora del IMSS

El video se compartió en diversas cuentas de redes sociales, como la de @soyluisgabriel1. En las imágenes se observó a la joven en su escritorio realizándose un arreglo en las uñas. Al parecer, no había muchos usuarios en el lugar, por lo que procedió a pintárselas.

Tras la viralización del video, el IMSS respondió a los comentarios de diversos usuarios que difundieron las imágenes. En un comunicado, la institución indicó:

“El IMSS Puebla ha iniciado la revisión del caso mostrado en las imágenes, a fin de analizar los hechos y determinar, conforme a la normatividad vigente, las acciones institucionales que resulten procedentes”.

Asimismo, señaló:

“Se reforzará con el personal el cumplimiento del Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés, basados en principios de legalidad, imparcialidad y profesionalismo”.

El Instituto agregó: “El IMSS reitera su compromiso con brindar atención de calidad, calidez y respeto a la derechohabiencia y a la imagen institucional”.

La imagen generó polémica, ya que la trabajadora no debía realizar este tipo de prácticas durante el horario laboral

