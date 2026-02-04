Lanzan piedras a autobús ADO para asaltarlo en la México-Puebla

GENERANDO AUDIO...

En la México-Puebla se presentó un intento de atraco. Foto:Gettyimages/Ilustrativa

De nueva cuenta, la autopista México-Puebla fue escenario de un intento de asalto. Presuntos delincuentes lanzaron piedras contra un autobús de la empresa ADO para obligarlo a detenerse y atracarlo.

¿Qué se sabe del intento de robo en la México-Puebla?

El hecho fue difundido por el usuario de TikTok identificado como ruloyair, quien relató que varios sujetos arrojaron piedras a las ventanas del autobús antes de llegar a la zona de Río Frío.

El conductor decidió no detener la marcha y continuó hasta su destino en la Ciudad de México (CDMX). En la sección de comentarios, otros usuarios señalaron que vivieron situaciones similares en esa vía.

“Así operan siempre, yo iba de Oaxaca a Puebla y para nuestra mala suerte nos pasó lo mismo. Nosotros le gritamos al chofer que no se parara y que se siguiera de largo; gracias a Dios llegamos bien”, escribió la usuaria identificada como Kelia.

Ruloyair agregó que el conductor consultó a los pasajeros si debía detenerse para esperar otra unidad; sin embargo, todos optaron por continuar el trayecto hasta la capital.

La autopista México-Puebla es considerada una de las más conflictivas en materia de seguridad, con reportes constantes de robos, principalmente contra transportistas. Entre los modos de operación se encuentran falsos retenes, lanzamiento de objetos y disparos desde otros vehículos.

