Reabre el “Pasaje 5 de Mayo”: el túnel del siglo XVIII bajo Puebla

La ciudad de Puebla no solo se distingue por su riqueza arquitectónica en superficie, sino también por los tesoros históricos que resguarda bajo tierra.

Uno de ellos es el “Pasaje Histórico 5 de Mayo”, un espacio que transporta a los visitantes directamente al siglo XVIII y que reabrió sus puertas al público el pasado 24 de enero de 2026, tras concluir trabajos de rehabilitación y mantenimiento.

Se trata de un circuito subterráneo de más de medio kilómetro de extensión, construido como parte de un antiguo sistema hidráulico que funcionaba como acueducto durante la época colonial.

“Formaban parte de esta red hidráulica que abastecían agua a los principales edificios de la ciudad. Como vemos en esta zona hay un contrafuerte de reducir la velocidad del agua para tener un control, ya que estamos llegando a unos cien metros del final de la salida”, explicó Domingo Castillo, analista de la Gerencia Centro Histórico.

Descubren pasaje en 2011

El pasaje fue descubierto durante trabajos de excavación y rescate urbano en 2011, donde se confirmó la existencia de una compleja red de túneles que permaneció oculta por más de 200 años bajo las calles del Centro Histórico.

En el proceso se hallaron piezas de alfarería, herraduras de caballo y objetos de herrería correspondientes a los siglos XVIII y XIX, los cuales dan cuenta de la vida cotidiana y la actividad económica de aquella época.

“Plasmados diferentes vestigios por ejemplo lo que es metates que son piedras sólidas y como es fuerte esa piedra se confirma la estructura de este acueducto y la piedra de xanene que es una piedra muy importante en el recorrido, ya que la transformaba como galería filtrante”, dijo Maximiliano Flores Garza, encargado Operativo del “Pasaje 5 de Mayo”.

Los visitantes caminan por antiguos túneles de piedra mientras reviven la Puebla del siglo XVIII, cruzando puntos emblemáticos como el Barrio de Xanenetla, la zona de la Concordia, el paseo de San Francisco y su conexión con el Puente de Bubas, lo que genera la sensación de viajar en el tiempo y descubrir la historia desde el subsuelo.

El pasaje puede visitarse de martes a domingo con un costo de 34 pesos, y los martes la entrada es gratuita.

