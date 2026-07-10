Viernes con lluvias fuertes y posible granizo en la CDMX

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CDMX espera lluvias fuertes con granizo. FOTO: Cuartoscuro

Las lluvias fuertes volverán a la Ciudad de México y al Estado de México durante la tarde de este viernes 10 de julio, de acuerdo con el pronóstico oficial. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de un ambiente templado a cálido después del mediodía.

Por la mañana se espera cielo medio nublado, con bancos de niebla, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. Conforme avance el día aumentará la nubosidad y se incrementará la probabilidad de lluvias en distintos puntos de la capital y del norte y este del Estado de México.

Lluvias fuertes en CDMX y Estado de México este viernes

El pronóstico indica lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros en 24 horas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, principalmente en las zonas norte y este de la entidad mexiquense.

🌧️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/zb0bA4XNHs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 10, 2026

Las autoridades también prevén que las precipitaciones puedan presentarse con actividad eléctrica y caída de granizo, por lo que se recomienda mantenerse atento a las condiciones del tiempo durante la tarde y noche.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 24 y 26 °C.

Temperaturas y viento para la región

Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Además, se espera viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas donde se desarrollen tormentas.

Las condiciones previstas para este viernes mantienen un ambiente fresco por la mañana y una tarde con mayor nubosidad, así como probabilidad de lluvias fuertes en la CDMX y el Estado de México, de acuerdo con el pronóstico oficial.

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