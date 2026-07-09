CDMX entregará mil 200 pesos a niñas y niños de 0 a 3 años

| 16:22 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Desde la Cuna entregará mil 200 pesos bimestrales a niñas y niños de 0 a 3 años con 10 meses en CDMX.
Foto: Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la incorporación de 23 mil nuevas niñas y niños al programa Desde la Cuna, con lo que este mes se alcanzará una cobertura de 120 mil beneficiarios.

El apoyo consiste en mil 200 pesos bimestrales para infancias de 0 a 3 años con 10 meses, además de acompañamiento para madres, padres y tutores.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo de Desde la Cuna?

El programa Desde la Cuna está dirigido a niñas y niños que viven en la Ciudad de México y busca garantizar un ingreso para las familias durante los primeros años de vida.

Para acceder al apoyo es necesario:

  • Ser madre, padre, tutora o tutor de una niña o niño.
  • Llenar la solicitud de incorporación.
  • Que el menor tenga entre 0 y 3 años con 10 meses al momento del registro.
  • Residir en la Ciudad de México.
  • No recibir otro apoyo similar, como Mi Beca para Empezar o la Beca Rita Cetina.

Entre los documentos solicitados se encuentran el acta de nacimiento del menor, identificación oficial del tutor, comprobante de domicilio y la solicitud de ingreso.

¿Cuánto dinero entrega el programa Desde la Cuna?

Las familias beneficiarias reciben mil 200 pesos cada dos meses por cada niña o niño inscrito.

Además del apoyo económico, el programa contempla:

  • Talleres de crianza positiva.
  • Actividades para fortalecer el desarrollo infantil.
  • Acompañamiento a madres, padres y personas cuidadoras.

La administración capitalina señaló que este esquema busca apoyar el desarrollo durante los primeros mil días de vida, considerados fundamentales para el crecimiento físico, emocional y cognitivo.

Clara Brugada prevé ampliar la cobertura en 2026

Durante la entrega de los nuevos apoyos en la Utopía Mixiuhca, la mandataria informó que la meta es llegar a 170 mil niñas y niños beneficiarios antes de concluir 2026, con una inversión estimada de 860 millones de pesos.

El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, destacó que el programa no solo entrega recursos económicos, sino que también busca evitar que la primera infancia sea un factor de desigualdad y fortalecer el bienestar de las familias desde los primeros años de vida.

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