Vandalizan estaciones Bellas Artes e Hidalgo del Metro de CDMX; rompen famosos candelabros

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Rompen faroles de Metro Hidalgo en protesta. Foto: Cuartoscuro

Las estaciones Bellas Artes e Hidalgo del Metro de la Ciudad de México registraron destrozos la tarde de este 9 de julio, luego de que integrantes de colectivos de la comunidad trans y trabajadoras sexuales realizaran una protesta que terminó con daños en las instalaciones recién remodeladas, que incluyeron los famosos candelabros colocados recientemente en el lugar.

La movilización comenzó después de que, según los manifestantes, fuera cancelada una mesa de diálogo con el Gobierno de la Ciudad de México, en la que buscaban exponer demandas relacionadas con vivienda digna, respeto a sus derechos y atención a distintas problemáticas que enfrenta la comunidad trans.

🔴 Destrozos en la Línea 2 del Metro 🚇, en las estaciones Hidalgo y Bellas Artes.



Personas trans y trabajadoras sexuales dañaron cámaras de videovigilancia y candelabros durante los hechos.



Exigen respeto a sus derechos y vivienda. pic.twitter.com/5IUM57J60S — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) July 10, 2026

Así fueron los daños durante la protesta

Videos difundidos en redes sociales muestran a manifestantes golpeando con varillas y otros objetos los acabados de mármol de las estaciones, además de realizar pintas en muros, pasillos y accesos.

Las grabaciones también muestran cómo fueron derribados candelabros y faroles, que se habían hecho muy populares en redes sociales, instalados durante la reciente remodelación de la Línea 2. En otro de los videos se observa a un grupo de personas desprendieron una cámara de videovigilancia para después golpearla como piñata.

Durante la protesta, también se registraron empujones y algunos enfrentamientos entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que resguardaban las instalaciones del Metro.

#ÚLTIMO Los manifestantes que bloqueaban Eje Central Lazaro Cárdenas y Juárez se retiraron hacia la estación del metro bellas artes e Hidalgo

Son los del Colectivo Lleca Escuchando la Calle”. Ingresaron al metro bellas artes e Hidalgo #CDMX 1/2 pic.twitter.com/jn1b05pldQ — Israel Lorenzana (@israellorenzana) July 9, 2026

Las estaciones acababan de ser remodeladas

Las estaciones Hidalgo y Bellas Artes forman parte del tramo de la Línea 2 que el Gobierno de la Ciudad de México entregó rehabilitado el pasado 7 de julio, tras concluir los trabajos de mantenimiento integral y remodelación.

De acuerdo con el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, los candelabros de mayor tamaño instalados en las estaciones tuvieron un costo aproximado de 56 mil pesos cada uno, mientras que los faroles y luminarias pequeñas costaron entre 3 mil y 4 mil pesos por unidad.

No se reportan detenidos

Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y las autoridades capitalinas no han informado sobre personas detenidas por los daños ocasionados durante la protesta.

Tampoco se ha dado a conocer una estimación oficial del costo de las afectaciones registradas en las estaciones Bellas Artes e Hidalgo, mientras continúan las revisiones de los daños provocados durante la movilización.

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