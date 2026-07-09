Video capta a sujeto golpear a transeúnte en CDMX sin razón; autoridades ya lo buscan

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Captan a hombre golpeando transeuntes. Foto: Cuartoscuro

Cámaras de seguridad captaron a un sujeto que golpeó, sin razón aparente, a un hombre mientras ambos caminaban sobre una calle, en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México.

Tras difundirse la grabación en redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capitalina informó que se inició una investigación para dar con el sujeto, que, según reportes, golpea constantemente a transeúntes.

Golpeador de Iztacalco golpea transeúntes sin razón

Las imágenes muestran a dos personas que caminan en la misma dirección, sin mostrar señales de conocerse o haber tenido algún tipo de percance. Previo al ataque, el agresor voltea, al menos, dos veces para asegurarse que no hay testigos.

Buscan a este sujeto que agrede a transeúntes en la alcaldía Iztacalco



Así fue grabado golpeando a un señor en la colonia Agrícola Oriental



No es su primera víctima



📹 @iztacalconews pic.twitter.com/d7xQQj6AQl — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 9, 2026

Al cerciorarse que no hay más personas cerca, se acerca a la víctima que camina sin percatarse de que el sujeto, a escasos centímetros, se prepara para golpearlo.

Cuando el agresor se encuentra cerca, lanza el golpe con un artículo que porta en la mano para, de inmediato, salir corriendo sin voltear atrás.

Luego de recibir un golpe en la cara, la víctima trata de ponerse en pie dos veces, sin lograrlo. Después de percatarse que ya no hay nadie cerca de él, el hombre permanece hincado unos segundos hasta que logra ponerse de pie.

Según reportes, esta agresión no sería la primera del golpeador de Iztacalco.

Autoridades investigan agresión

Tras la publicación de las imágenes, autoridades de la capital informaron que se mantiene una investigación para dar con el responsable.

A través de X, la dependencia aseguró que se analizan las cámaras de seguridad para ubicar a la persona que aparece en la grabación.

Además, aseguró que se reforzó la seguridad en la zona y comunicación con vecinos para poder ubicar al golpeador de Iztacalco.

La #SSC informa:



En relación a este video que circula en redes sociales se informa que ya se realiza la investigación correspondiente, con apoyo del análisis de las cámaras de videovigilancia, para ubicar a la persona.



Asimismo, se refuerza la vigilancia en la zona y se… pic.twitter.com/aiCPQ1jiXQ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 9, 2026

¿Qué se sabe del golpeador de Iztacalco?

Hasta el momento, sobre el golpeador de Iztacalco no se tienen detalles diferentes a los que se aprecian en las imágenes: que es un hombre, aparentemente de cabello rizado corto y, presuntamente, con barba.

Al momento de la agresión vestía pantalón de mezclilla y chamarra en tonos oscuros.

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