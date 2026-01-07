Cervantino 2026 abre espacio a talentos artísticos de Guanajuato

GENERANDO AUDIO...

Festival Internacional Cervantino abrió su convocatoria. Foto| Cuartoscuro

El Festival Internacional Cervantino (FIC), abrió oficialmente su convocatoria dirigida a artistas guanajuatenses que deseen formar parte de la edición 2026.

Esta invitación busca fortalecer la presencia del talento local dentro de la programación del festival. Así mismo impulsar la diversidad y riqueza cultural del estado de Guanajuato.

La convocatoria está dirigida a creadoras, creadores, colectivos y agrupaciones artísticas con residencia comprobable en el estado.

Podrán postular proyectos en distintas disciplinas como música, teatro, danza, artes visuales, performance, literatura, propuestas multidisciplinarias y proyectos comunitarios.

Requisitos para la convocatoria de talentos artísticos de Guanajuato

Hasta diez propuestas artísticas serán seleccionadas para integrar la programación oficial del estado de Guanajuato en la 54ª edición del Festival Internacional Cervantino.

Los proyectos elegidos podrán ser invitados a presentarse a puerta cerrada en el Forum Cultural de León durante agosto de 2026.

Esto con el objetivo de recibir retroalimentación por parte de los organizadores del festival.

Los requisitos necesarios son:

Ser profesional de las artes escénicas (de manera personal o en representación de una persona moral).

Acreditar una trayectoria en las artes mínima de cinco años.

Acreditar residencia en el estado por mínimo cinco años u origen en el estado.

La propuesta artística deberá estar integrada por al menos un 50% de artistas guanajuatenses o con residencia mínima de cinco años en el estado.

Presentar una propuesta artística en alguna de las siguientes disciplinas: danza, teatro, música, interdisciplina.

Beneficios para los artistas guanajuatenses

La Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato brindará, cuando así lo considere pertinente.

También acompañamiento especializado y el pago de honorarios para el desarrollo de los proyectos seleccionados, hasta su presentación pública en el Festival.

Los honorarios por dichas presentaciones serán definidos por las instancias convocantes y gestionados a través de:

La rma de un contrato

La entrega del comprobante fiscal correspondiente

La obtención de una opinión positiva sobre el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT y en su caso de SATEG.

¿Cuándo y cómo se hace el registro?

El registro de propuestas para participar en la convocatoria se realizará únicamente de manera digital.

Las personas interesadas deberán completar en su totalidad el formulario de inscripción para formalizar su solicitud de participación.

La Secretaría de Cultura notificará los resultados de la convocatoria directamente a las personas responsables de cada proyecto, vía correo electrónico, a partir del 28 de febrero de 2026.

