Muere Cecilia Giménez; restauradora del Ecce Homo de Borja

Cecilia Giménez Zueco murió a los 94 años, así confirmó la Fundación Ecce Homo de Borja y el alcalde de Borja, Eduardo Arilla, ambos a través de publicaciones en sus cuentas de Facebook.

Se desconocen las causas exactas de su fallecimiento, o si presentó complicaciones de salud en los últimos días previo a su deceso.

Esta mujer tomó una gran notoriedad al tratar de restaurar la pintura Ecce Homo de Borja. El resultado no deseado se habría presentado ante un conocimiento mucho más especializado, pero la conclusión fue tomada como algo gracioso y de ahí se le recuerda.

¿Quién fue Cecilia Giménez Zueco?

Cecilia Giménez nació en Borja (Zaragoza, España) el 23 de enero de 1931. Fue una gran aficionada a la pintura desde pequeña y realizó numerosas obras, especialmente centradas en los paisajes, así lo menciona la Fundación Ecce Homo de Borja.

Restauración del Ecce homo de Borja

En agosto de 2012, salió a la luz la famosa restauración del Ecce homo de Borja, que debido al mal estado de conservación que presentaba, Cecilia, con la mejor intención decidió repintar la obra encima.

El mural cobró relevancia a escala mundial apareciendo en primicia el 7 de agosto en la web del Centro de Estudios Borjanos. Sin embargo, fue el día 21 de ese mes, cuando Elena Pérez Beriain, redactora del Heraldo de Aragón, destapó la noticia.

Cecilia Giménez se convirtió así en uno de los personajes más famosos de 2012 y que a día de hoy todavía sigue despertando interés, no sólo en las personas que se acercan hasta el Santuario de Misericordia, lugar que Cecilia adoraba, sino también en diferentes medios de comunicación.

Virtudes de Cecilia Giménez

Fue una madre entregada, de lucha, de fuerza, pero sobre todo de generosidad, cualidades que le sirvieron para ganarse el cariño de todo el mundo, resaltó la Fundación Ecce Homo de Borja.

Misa en honor a Cecilia Giménez

La misa de Cecilia Giménez se llevará a cabo el martes 30 de diciembre a las 16:00 horas, tiempo de España. La ceremonia se llevará a cabo en la Colegiata de Santa María de Borja.

