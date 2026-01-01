GENERANDO AUDIO...

A partir de hoy deberás separar la basura. Foto: Gettyimages

El reciclaje no solo es una práctica respaldada por la legislación mexicana, sino que a partir de este 1 de enero de 2026 se convierte en una acción obligatoria; pues los camiones de basura de la Ciudad de México (CDMX) únicamente recogerán los residuos que estén correctamente separados.

Si no sabes cómo debe hacerse esta división, en UnoTV te explicamos paso a paso.

¿Qué cosas son reciclables y que no con base en el sistema mexicano?

De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR), los residuos se agrupan principalmente en residuos peligrosos, residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos. Estos últimos son los que se generan en los hogares y en actividades cotidianas, y son los que más contacto tienen con la población.

El artículo 18 de la LGPGIR establece que los residuos sólidos urbanos pueden subclasificarse en orgánicos e inorgánicos, con el objetivo de facilitar su separación primaria y secundaria, de acuerdo con los programas estatales y municipales.

Ahora bien, en la CDMX, esta clasificación tiene una categoría extra: reciclables, quedando así: residuos orgánicos, reciclables y no reciclables.

Residuos orgánicos son aquellos de origen biológico, como restos de comida, cáscaras de frutas, verduras y huevo, residuos de jardinería y posos de café.

Cáscaras de huevo son residuos orgánicos. Foto: shutterstock

Residuos sólidos urbanos que sí se reciclan son aquellos materiales que pueden aprovecharse nuevamente si se entregan limpios y secos. Entre ellos se encuentran el papel y el cartón en buen estado, como hojas, periódicos, revistas y cajas que no tengan restos de comida ni grasa.

Foto: Gettyimages

También se reciclan los plásticos más comunes, como las botellas PET, tetrapack, y envases de productos de limpieza o cuidado personal, siempre que estén vacíos, enjuagados y sin etiquetas excesivas.

El vidrio es otro material reciclable, principalmente botellas y frascos de cualquier color, sin tapas ni corchos. A esto se suman los metales, como latas de aluminio y envases de acero.

En contraste, los residuos sólidos urbanos que no se reciclan, ya sea porque están contaminados o porque su composición impide su aprovechamiento. Entre ellos se encuentran según el Gobierno de la Ciudad de México, los residuos sanitarios, pañuelos usados, preservativos, toallas sanitarias, hisopos, curitas, pañales y tampones.

El papel higiénico no se recicla. Foto: Pexels

Por otra parte, el Gobierno Municipal de Zapopan agrega a esta lista los vasos de café, cajas de cartón con grasa o restos de comida, plásticos identificados con el número 7 y la cinta adhesiva.

¿Por qué es importante separar correctamente la basura?

En México se generan diariamente cerca de 103 mil toneladas de residuos, pero solo 9.6% se recicla, de acuerdo con datos oficiales. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señala que gran parte de los residuos que desechamos podrían aprovecharse, pero al mezclarlos se convierten en basura, lo que dificulta su reciclaje.

Separar papel, plástico, vidrio y residuos orgánicos ayuda a reducir la contaminación, alarga la vida útil de los rellenos sanitarios y permite un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Además, una correcta gestión de los residuos disminuye riesgos para la salud y protege suelos y cuerpos de agua.

