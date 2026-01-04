Muere la escritora Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank y superviviente de Auschwitz

GENERANDO AUDIO...

Fallece Eva Schloss a los 96 años. Foto: AFP

La escritora Eva Schloss murió a los 96 años el sábado 3 de enero de 2026. Ella también es recordada por ser una superviviente del Holocausto y hermanastra póstuma de Ana Frank.

Ella escribió varios libros y contó su experiencia por todo el mundo. Desde el año de 2013 fue miembro de la orden del imperio británico.

Eva Schloss: una vida dedicada a preservar la memoria y educar a nuevas generaciones

El deceso de Eva Schloss fue confirmado por su fundación a través de un comunicado, en el que se destacó su incansable labor educativa y su compromiso con la paz, así como con la comprensión.

La familia de Schloss expresó su “gran tristeza” por la pérdida de una “mujer extraordinaria”, que sobrevivió al campo de exterminio de Auschwitz y dedicó su vida a concienciar sobre los horrores del nazismo y la importancia de combatir el odio y los prejuicios.

Condolencias de la familia real británica

El fallecimiento de Eva Schloss provocó reacciones de diversas personalidades, entre ellas el rey Carlos III y la reina Camila, madrina de la fundación Anne Frank UK, organización que Schloss cofundó en 1990.

En un mensaje publicado en la red social X, la pareja real afirmó estar “profundamente entristecida” y destacó el privilegio de haberla conocido y admirado.

Carlos III había compartido un momento simbólico con Schloss en 2022, cuando ambos bailaron durante un evento celebrado en Londres en honor a la memoria del Holocausto.

De Austria a Ámsterdam: una infancia marcada por la persecución

Eva Schloss nació en Austria en 1929, era aún adolescente cuando los nazis invadieron su país. Su familia judía huyó primero a Bélgica y posteriormente a Ámsterdam, en Países Bajos, donde se establecieron frente a la casa de Ana Frank.

Ambas niñas, de la misma edad, solían jugar juntas antes de que la persecución nazi cambiara sus vidas para siempre.

A partir de 1942, las dos familias tuvieron que esconderse para evitar la deportación. Sin embargo, en 1944 fueron traicionadas por un simpatizante nazi. Eva Schloss y su familia fueron detenidos el día en que cumplía 15 años y deportados a Auschwitz.

Supervivencia, reconstrucción y legado

En el campo de exterminio, Eva logró permanecer en contacto con su madre, Elfriede, pero fue separada de su padre y su hermano, quienes murieron en cautiverio. Tras la liberación en 1945, se trasladó a Londres, donde estudió y conoció a su esposo, Zvi Schloss.

Su madre regresó a Ámsterdam y se casó con Otto Frank, padre de Ana Frank, lo que convirtió a Eva Schloss en su hermanastra póstuma.

Autora de varios libros y conferencista internacional, Schloss fue miembro de la Orden del Imperio Británico desde 2013 y recuperó la nacionalidad austriaca en 2021, consolidando un legado de memoria, educación y esperanza.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento