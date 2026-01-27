David Toscana se suma a la lista de mexicanos ganadores del Premio Alfaguara

GENERANDO AUDIO...

El mexicano David Toscana ganó el Premio Alfaguara de Novela 2026, informó este martes Jorge Volpi, durante un evento en Madrid, España.

“El ejército ciego” es el título de la obra con la que el escritor nacido en Monterrey, Nuevo León, en 1961, se unió a una lista de latinoamericanos distinguidos con dicho galardón.

En ella encontramos al argentino Tomás Eloy Martínez, la colombiana Laura Restrepo, o al cubano Antonio Orlando Rodríguez, entre otros.

Mexicanos que han ganado el Premio Alfaguara de Novela

Cabe mencionar que, entre los novelistas que han ganado el premio, además de David Toscana, también encontramos autores mexicanos.

Elena Poniatowska , en 2001 por “La piel del cielo”

, en 2001 por “La piel del cielo” Xavier Velasco , en 2003, por “Diablo Guardián”

, en 2003, por “Diablo Guardián” Jorge Volpi , en 2018, por “Una novela criminal”

, en 2018, por “Una novela criminal” Guillermo Arriaga , en 2020 por “Salvar el fuego”

, en 2020 por “Salvar el fuego” David Toscana, en 2026 por “El ejército ciego”

“El Ejército Ciego”, la obra premiada del mexicano David Toscana

La novela de David Toscana parte de un hecho histórico en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15 mil soldados búlgaros.

Jorge Volpi destacó el hecho de que esta obra esté narrada en primera persona por Kozaro el escriba. Cabe destacar que el manuscrito fue presentado, precisamente, bajo el seudónimo de Kozaro el escriba.

Alfaguara confirmó que “El Ejército Ciego” se publicará oficialmente el 26 de marzo.

