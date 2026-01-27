“El Ejército Ciego” y 5 libros que debes conocer de David Toscana

GENERANDO AUDIO...

David Toscana ganador del Premio Alfaguara. Foto: Getty Images

El escritor David Toscana ganó el Premio Alfaguara de Novela por “El Ejército Ciego“, que llegará a las librerías de todo el mundo el próximo jueves 26 de marzo, según anunció la editorial este martes, se trata de una obra que confirma su lugar como una de las voces más singulares y provocadoras de la narrativa mexicana contemporánea.

El jurado del Alfaguara reconoció la novela por su potencia simbólica y su mirada crítica sobre la violencia, el poder y la condición humana. La historia parte de un episodio histórico ocurrido en el siglo XI, cuando el emperador bizantino Basilio II ordenó cegar a miles de soldados enemigos, para construir una fábula oscura donde la guerra y la barbarie dialogan con el absurdo y el humor negro, marcas distintivas del autor regiomontano.

Con más de tres décadas de trayectoria, Toscana ha desarrollado una obra reconocible por su ironía, su gusto por los personajes marginales y su constante cuestionamiento de los grandes relatos históricos y sociales. A continuación, cinco libros esenciales para entender su universo literario.

El ejército ciego (2026)

En la novela ganadora del Premio Alfaguara, Toscana revisita un hecho histórico brutal para transformarlo en una reflexión literaria sobre la obediencia, la violencia y la deshumanización. El autor combina historia, alegoría y sátira en un texto que incomoda y fascina por igual.

Olegaroy (2017)

Ganadora del Premio Xavier Villaurrutia, esta novela es una de las más celebradas de su carrera. Narra la vida de un personaje obsesionado con la derrota, el fracaso y la marginalidad, Toscana construye una historia amarga y profundamente humana, atravesada por el humor y la crítica social.

La ciudad que el diablo se llevó (2012)

Considerada una de sus obras más ambiciosas, esta novela presenta una ciudad ficticia marcada por el caos y la decadencia. A través de múltiples voces, Toscana reflexiona sobre la identidad, la memoria y el derrumbe de las utopías modernas.

Duelo por Miguel Pruneda (2002)

Una novela breve e intensa que gira en torno a la muerte, la amistad y el desencanto. Con un tono sobrio y melancólico, Toscana explora la fragilidad de los vínculos humanos y la imposibilidad de escapar del pasado.

Santa María del Circo (1998)

Uno de sus libros más conocidos y leídos, ambientada en un pueblo habitado por personajes extravagantes y olvidados, la novela mezcla realismo, humor y absurdo, es una puerta de entrada ideal al estilo narrativo del autor.

Los puentes de Königsberg (2007)

En esta novela, David Toscana juega con la lógica, las obsesiones intelectuales y la vida cotidiana. A partir del famoso problema matemático planteado por Euler, el autor construye una historia sobre la imposibilidad, el orden y el sentido de la existencia, es un texto irónico y cerebral, ideal para entender el lado más experimental de su narrativa.

Con “El ejército ciego”, David Toscana no sólo suma uno de los premios literarios más importantes en español, sino que reafirma una obra coherente, incómoda y profundamente crítica; para quienes buscan literatura que desafíe al lector y se aleje de los lugares comunes, estos títulos son una lectura obligada.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento