Embajada de Ucrania en México, rechaza exposición rusa sobre el Oro de Crimea

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Ucrania rechazó una exposición de Rusia sobre el Oro de Crimea

La Embajada de Ucrania en México rechazó la exposición organizada por la Embajada de Rusia sobre el llamado “Oro de Crimea” y acusó que presenta una versión manipulada de la historia y del marco legal sobre estas piezas arqueológicas.

La representación diplomática ucraniana aseguró, mediante un comunicado oficial, que la colección conocida como “Oro Escita” forma parte del patrimonio nacional de Ucrania y recordó que las piezas fueron prestadas en 2013 a un museo de Ámsterdam. También destacó que, tras un proceso judicial que se prolongó por casi una década, la Corte Suprema de los Países Bajos ordenó en 2023 que los objetos fueran devueltos a Ucrania.

Embajada de Ucrania defiende la propiedad del Oro de Crimea

En el comunicado, la embajada sostiene que la devolución de los objetos se realizó con base en resoluciones judiciales y conforme a la Convención de la UNESCO de 1970, por lo que rechaza los señalamientos de Rusia sobre una supuesta ilegalidad en el proceso.

Además, negó que exista un plan para vender las piezas a coleccionistas privados y afirmó que el objetivo es mantenerlas bajo resguardo en instituciones oficiales para su conservación y exhibición pública.

También acusa saqueo de patrimonio cultural durante la guerra

La representación ucraniana también señaló que, desde el inicio de la invasión a gran escala, Rusia ha saqueado museos y bienes culturales en territorios ocupados, mencionando casos como los museos de Jersón, Melitópol y la destrucción de patrimonio en Mariúpol.

Finalmente, hizo un llamado a autoridades culturales, instituciones educativas y al público mexicano a no respaldar la exposición, al considerar que forma parte de una estrategia de desinformación relacionada con la ocupación de territorios ucranianos. Asimismo, agradeció al Gobierno de México por mantener una postura de respeto a la soberanía y al derecho internacional.

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