INAH reporta repatriación de más de 17 mil bienes culturales en casi 10 años

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INAH reporta repatriación de más de 17 mil bienes culturales. Foto: Gob de México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se repatriaron 17 mil 878 bienes culturales. Además, destacó que algunas de las piezas arqueológicas recuperadas fueron devueltas a sus comunidades durante las dos últimas administraciones.

“Hay algunas piezas que se han regresado a sus comunidades de origen”, comentó la mandataria en la conferencia matutina.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, puntualizó que la recuperación de dichos bienes culturales se ha realizado en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y su regreso es parte de una política que suma alianzas con otras naciones para continuar con estos trabajos.

El director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, destacó que en el gobierno de Sheinbaum se han repatriado diez veces más objetos culturales que lo que se realizó durante la administración del sexenio de Enrique Peña Nieto y 68% más de lo que se hizo con Felipe Calderón.

De los 17 mil 878 bienes culturales recuperados en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que de 2024 a la fecha, los países que más objetos han regresado al país son:

3 mil 369 de Estados Unidos

174 de Italia

133 de Canadá

19 de Francia

7 de España

Tras 20 años, se reapertura el Museo de la Grandeza Teotihuacana

Vázquez Herrera también destacó que desde junio de este año se reabrieron las puertas del Museo de la Grandeza Teotihuacana, tras 20 años de permanecer cerrado; se realizó una inversión de 7 millones de pesos para labores de restauración arquitectónica y el proyecto museográfico; se exponen 174 piezas de las que 80 por ciento nunca antes se habían mostrado.

Destacó que este fue el primer museo de sitio de la zona arqueológica y desde su apertura el 9 de junio lleva un acumulado de 25 mil 15 visitas.

¿Qué es Taller Original?

La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, presentó Taller Original, un espacio de capacitación y acompañamiento con artesanos, cuya primera edición cuenta con 21 piezas de distinta índole que se presentarán a partir del 12 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos para su venta.

Señaló que la característica de Taller Original es que el artesano recibe el pago por sus piezas de acuerdo con tabuladores creados por los propios artesanos con base en el tiempo de trabajo, las técnicas y gastos indirectos.

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