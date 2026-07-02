Se dieron el sí, alcalde de Oaxaca se casa con caimán en ritual ancestral

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Alcalde le da el “sí, quiero” a un caimán como parte de un ritual de cosecha.

El alcalde de San Pedro Huamelula, Daniel Gutiérrez Peña, se casó simbólicamente con un caimán en Oaxaca, durante una tradición ancestral del Istmo de Tehuantepec que representa la unión entre dos pueblos, la petición de lluvias, buenas cosechas y abundancia de pesca, de acuerdo con información de Rusvel Rasgado para Uno TV.

La llamada “Niña Princesa”, como los habitantes conocen cariñosamente a la lagarta, fue parte central de una ceremonia que sorprende a México, pero que para la comunidad representa paz, respeto a la naturaleza y memoria histórica.

¿Por qué el alcalde de Oaxaca se casa con un caimán?

El matrimonio simbólico entre el alcalde y el caimán representa la unión entre los pueblos chontal y huave, una historia que se mantiene viva en San Pedro Huamelula desde hace más de dos siglos.

De acuerdo con la tradición oral, hace más de 230 años ambas comunidades mantenían fuertes conflictos por el territorio. La paz llegó gracias al matrimonio entre el rey chontal y una princesa huave.

Hoy, el presidente municipal en turno representa al rey chontal, mientras que la lagarta encarna a la princesa huave. Por eso, el ritual no es visto como una simple fiesta, sino como un pacto de respeto entre pueblos.

La “Niña Princesa” recorre las calles de San Pedro Huamelula

Antes de la boda simbólica, la lagarta recorre las calles del municipio como parte de una de las ceremonias más antiguas de la región.

Los habitantes la llevan de casa en casa, donde vecinos bailan con ella, le rinden homenaje y participan en el ritual con música, comida y celebración.

Para la comunidad, este recorrido también es una forma de pedir bienestar. La tradición está relacionada con la llegada de lluvias, buenas cosechas para los campesinos y abundancia de pesca para las familias de la zona.

Visten de novia a la lagarta para casarla con el alcalde

Después del recorrido, el caimán es vestida con un traje blanco de novia para protagonizar el momento más esperado, el enlace matrimonial con el alcalde Daniel Gutiérrez Peña.

La boda entre el alcalde y la lagarta es una celebración de paz. También es una petición colectiva para que haya lluvias, cosechas y pesca suficiente.

Hugo Lenín González, representante de la comunidad chontal, explicó que esta tradición también refleja el compromiso de San Pedro Huamelula con el cuidado del medio ambiente.

“Afortunadamente y gracias a Dios, aquí en esta comunidad siempre hemos tenido esto; siempre hemos sido pioneros en la conservación de la naturaleza, en el respeto a la naturaleza y en el mantenimiento del equilibrio entre los seres humanos y el medio ambiente”, dijo.

El representante chontal agregó que para la comunidad es prioridad proteger su tierra.

“La gente siempre habla de cómo conservamos nuestra tierra, nuestras colinas y todo eso, porque para nosotros aquí es una prioridad preservar el equilibrio entre el medio ambiente y nosotros”.