¿Es real la mala suerte? Qué dice la ciencia sobre el martes 13

GENERANDO AUDIO...

Te contamos qué dice la historia y la ciencia del martes 13. Foto: Getty Images

El martes 13 es, para muchas personas, un día de mala suerte. La creencia es tan fuerte que incluso existe un término para describir el miedo irracional a esta fecha: la trezidavomartiofobia.

Aunque suene peculiar, este temor forma parte de un conjunto de supersticiones que han acompañado a distintas culturas durante siglos y que, hasta hoy, siguen influyendo en la vida cotidiana.

El origen del miedo al martes 13

El temor al martes 13 no tiene un solo origen. En la época clásica, Marte, dios romano de la guerra, representaba la violencia, la destrucción y el conflicto. El día martes toma su nombre de esta deidad, lo que contribuyó a asociarlo con acontecimientos negativos.

Por otro lado, el número 13 ha sido históricamente vinculado con la muerte. En los arcanos mayores del Tarot, el número 13 (conocido como el arcano sin nombre) suele representarse con un esqueleto y una guadaña, imagen que popularmente simboliza el fin o la muerte.

Hechos históricos y leyendas que reforzaron la superstición

A lo largo del tiempo, al día 13 del mes se le han atribuido diversos acontecimientos trágicos. Entre ellos, la caída de Constantinopla en 1453, la crucifixión de Jesús y el inicio de la persecución contra los Caballeros Templarios, que culminó con la desaparición de la orden.

Aunque muchas de estas asociaciones carecen de pruebas históricas concluyentes, contribuyeron a reforzar la idea del 13 como un número de mala suerte dentro del imaginario colectivo.

Martes 13 o viernes 13: ¿depende del país?

La superstición cambia según la región. En Latinoamérica y algunos otros países, el día de mala suerte es el martes 13, mientras que en gran parte de Europa predomina el temor al viernes 13.

Cabe mencionar que el miedo irracional al número 13 en general se conoce como triscaidecafobia.

¿Existen otros días considerados de mala suerte?

Sí, en Italia, por ejemplo, el día temido es el viernes 17. En números romanos se escribe XVII, que al reordenarse forma la palabra vixi, que significa “viví”, una expresión asociada con la muerte.

En China y Japón, el número 4 es considerado de mala suerte porque su pronunciación (shi) es similar a la palabra “muerte”. El temor es tan grande que en Japón se adoptó una pronunciación alternativa: yon.

¿Qué dice la ciencia sobre el martes 13?

Desde una perspectiva científica, las supersticiones no tienen sustento racional ni pueden comprobarse. No existe evidencia que demuestre que el martes 13 sea más peligroso o desafortunado que cualquier otro día.

El miedo a esta fecha vive en el imaginario colectivo y se ha reforzado a través de la cultura, la tradición oral y los medios como el cine.

En realidad, el martes 13 es un día común, y no hay razones objetivas para alarmarse por lo que ocurra en esa fecha.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.