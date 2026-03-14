Filiaz 2026 llega a Aztlán Parque Urbano con más de 80 autores y 700 editoriales

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La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (Filiaz) abrió sus puertas en Aztlán Parque Urbano, en el área de la antigua Feria de Chapultepec, donde permanecerá hasta el 22 de marzo con una amplia programación literaria y cultural dirigida a niñas, niños y jóvenes.

Por ello, la directora del evento, Mariana Estevez, explicó que esta edición busca convertir la lectura en una experiencia dinámica para el público joven.

Este año regresamos con una programación ampliada que busca convertir la lectura en una experiencia viva para niñas, niños y jóvenes.

Más de 80 autores y 700 sellos editoriales

En esta edición participarán más de 80 autores nacionales e internacionales. Además, cerca de 700 sellos editoriales ofrecerán presentaciones de libros, charlas con el público y encuentros con lectores.

Así mismo, el evento contará con actividades culturales, talleres y espacios interactivos pensados para que las familias disfruten de la literatura en un ambiente recreativo.

Unión Europea, invitada de honor

La Unión Europea será la invitada de honor de Filiaz 2026, con la participación de 11 países del bloque:

Bulgaria

Eslovaquia

España

Finlandia

Irlanda

Italia

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumania

Suecia

Libros y juegos mecánicos en un mismo lugar

La entrada al evento es gratuita, aunque los visitantes deberán pagar el consumo dentro del parque. De igual forma, como incentivo adicional, se lanzó una promoción especial.

Quienes compren un libro de 200 pesos o más podrán obtener un 2×1 en brazaletes para los juegos de Aztlán Parque Urbano.

Un plan familiar para fomentar la lectura

Visitantes destacaron que la feria combina lectura, cultura y entretenimiento. Así, se convierte en un plan atractivo para las familias.

Además del atractivo de los juegos mecánicos, acerca a los niños a la cultura, a las actividades artísticas y a la lectura.

Por último, con esta propuesta, Filiaz busca acercar a las nuevas generaciones al mundo de los libros, combinando la experiencia literaria con actividades recreativas en uno de los nuevos espacios de entretenimiento de la capital.

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