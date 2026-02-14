Portugal restituye por primera vez piezas arqueológicas a México

GENERANDO AUDIO...

Portugal devuelve a México tres piezas arqueológicas. Foto: Relaciones Exteriores

En un hecho histórico, Portugal restituyó a México tres piezas arqueológicas sustraídas ilegalmente del territorio nacional. Según lo mencionado, la colección incluye una figura femenina de Jalisco, un vaso polícromo maya y una urna zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca.

La Embajada de México en Lisboa recibió las piezas el 12 de febrero de 2026. Tras ello, el gobierno repatriará los bienes culturales a través de la valija diplomática en las próximas semanas. En consecuencia, se marca un hito en las relaciones bilaterales, demostrando la cooperación institucional contra el tráfico ilícito de patrimonio.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que esta restitución fortalece la política de defensa del patrimonio nacional. “Cada restitución devuelve memoria e identidad a México”, subrayó la funcionaria.

¿Qué piezas fueron devueltas?

Según el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las autoridades restituyeron las siguientes piezas:

Figura femenina del Occidente, entre el 300 y 600 d. C., de la región del Pacífico mexicano.

Vaso policromo maya del período Clásico, entre el 600 y 900 d. C., del sur de Campeche.

Urna de los valles centrales de Oaxaca de la cultura zapoteca, de entre el 600 y 1200 d. C.

Junto con autoridades portuguesas, incluyendo la Policía Judicial y el Instituto Camões, incautaron las tres piezas arqueológicas tras la notificación emitida por la Embajada de México. En conjunto, especialistas del INAH confirmaron la autenticidad de los objetos y certificaron su pertenencia al patrimonio arqueológico nacional.

Por último, el Gobierno de México reiteró que continuará las acciones legales y diplomáticas para recuperar bienes culturales que se encuentren de manera ilícita en el extranjero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.