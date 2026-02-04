Calendario de actividades por el Año Nuevo Chino 2026 en México: fechas y sedes

GENERANDO AUDIO...

Habrá exposiciones, festivales y más.

La Fiesta de la Primavera, también conocida como el Año Nuevo Chino, representa la celebración tradicional más importante del pueblo chino. En México se llevarán a cabo distintas sedes culturales, educativas y espacios públicos que albergarán actividades que acercan esta tradición milenaria al público mexicano.

Esta festividad simboliza la unión familiar, la armonía social y la renovación espiritual, valores que marcan el inicio de un nuevo ciclo lunar.

El Año Nuevo Chino 2026 dará la bienvenida al Año del Caballo, una etapa asociada con la energía, el movimiento y la transformación.

Festival Cultural del Año Nuevo Chino 2026 en el Cenart: fechas, inauguración, exposiciones y actividades

El Festival Cultural del Año Nuevo Chino 2026, en su quinta edición, se llevará a cabo del 14 de febrero al 15 de marzo en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), en la alcaldía Coyoacán, como parte de la programación de Feliz Año Nuevo Chino en México 2026.

¿Cuándo y dónde?

Fechas: del 14 de febrero al 15 de marzo de 2026

del 14 de febrero al 15 de marzo de 2026 Sede: Centro Nacional de las Artes (Cenart)

Centro Nacional de las Artes (Cenart) Dirección: Av. Río Churubusco 79, Col. Country Club Churubusco, CDMX

Inauguración del festival

La inauguración se realizará el 14 de febrero, de 11:00 a 18:00 horas, en las áreas verdes del Cenart, con actividades como:

Música folclórica de Beijing

Protocolo oficial de apertura y premiación del 8.º Concurso de Disfraces

Danzas del dragón y del león

Presentaciones de Wushu y Tai Chi

Pasarela de Hanfu y Qipao

Teatro de sombras

Bazar con 57 stands de gastronomía china, artículos y artesanías

de gastronomía china, artículos y artesanías Talleres culturales y concurso de cosplay

Exposiciones culturales

Durante el festival, el público podrá visitar:

Exposición fotográfica “Diseño del Zodiaco Chino” (Año del Caballo) Del 14 al 27 de febrero Pasillo de las Jacarandas del Cenart

Exposición de pintura china tradicional Del 14 de febrero al 27 de marzo Lobby del Teatro de las Artes



Conferencias y espectáculos especiales

La programación también incluye:

14 de febrero: Conferencia Cine y Arte Marcial Chino Imparte: Shifu Chiu Chi Ling Sede: Teatro de las Artes

21 de febrero: Conferencia sobre juegos tradicionales del Año Nuevo Chino Imparte: Dra. Alejandra Dávalos Conferencia “Sombras que bailan en zancos”, sobre el teatro chino de sombras Imparte: Dra. Radina Dimitrova Sede: Aula Magna



Actividad en la Cineteca Nacional

Fecha: sábado 21 de febrero

sábado 21 de febrero Hora: 19:30

19:30 Lugar: Cineteca Nacional Coyoacán (Sala 10, por confirmar)

Cineteca Nacional Coyoacán (Sala 10, por confirmar) Actividad: Pipa Plays Opera, espectáculo multimedia

Pipa Plays Opera, espectáculo multimedia De: Wei Wei y Pablo Mendoza Ruiz

Caballo Auspicioso, la mascota del Año Nuevo Chino 2026

La Fiesta de la Primavera del Año del Caballo llegará oficialmente el 17 de febrero de 2026. Como parte de esta celebración, el Ministerio de Cultura y Turismo de China presentó al Caballo Auspicioso, la mascota oficial del ciclo.

El diseño toma como referencia una reconocida escultura de bronce de la dinastía Han Oriental (25–220 d.C.), conocida como el Caballo galopante pisando una golondrina voladora o Caballo Volador de Gansu, una obra valorada por su equilibrio y sensación de movimiento.

La versión contemporánea incorpora elementos de las representaciones ecuestres de la dinastía Tang (618–907), famosas por su elegancia y dinamismo. El rojo chino domina la paleta de colores, acompañado por patrones tradicionales como las nubes auspiciosas, que refuerzan la atmósfera festiva del Año Nuevo Chino.

Octavo Concurso de Disfraces del Año Nuevo Chino 2026

Como parte de las celebraciones de Feliz Año Nuevo Chino 2026, se realizará el Octavo Concurso de Disfraces, una de las actividades más llamativas del festival, que invita al público a participar con atuendos inspirados en la cultura y el zodiaco chino.

Datos clave del concurso:

Fecha: 7 de febrero de 2026

7 de febrero de 2026 Hora: 9:45 horas

9:45 horas Sede: Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Museo Nacional de las Culturas del Mundo Dirección: Moneda 13, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Primer Concurso de Videos Cortos: “La Fiesta de la Primavera a través de mis ojos”

El programa de Feliz Año Nuevo Chino 2026 también incluye el Primer Concurso de Videos Cortos, una convocatoria que invita a capturar, desde una mirada personal, el significado y la experiencia de la Fiesta de la Primavera.

Datos clave del concurso:

Convocatoria abierta: hasta el 28 de febrero de 2026

hasta el 28 de febrero de 2026 Tema: “La Fiesta de la Primavera a través de mis ojos”

Exposición de Fotografías: El turismo de nieve y hielo del norte de China

Como parte de las actividades del Feliz Año Nuevo Chino 2026, se presentará una exposición fotográfica dedicada a mostrar los paisajes, tradiciones y experiencias del turismo invernal en el norte de China.

Datos clave de la exposición:

Fechas: del domingo 22 de febrero al 3 de marzo

del domingo 22 de febrero al 3 de marzo Sede: Centro Comercial y Cultural Plaza Loreto

Jornadas Escolares del Año Nuevo Chino en la Ciudad de México

Las celebraciones del Feliz Año Nuevo Chino 2026 también llegarán a distintos espacios educativos de la capital con una serie de jornadas escolares programadas a lo largo de febrero y marzo.

Fechas y sedes:

6 de febrero: Colegio Internacional de México

Colegio Internacional de México 11 de febrero: Colegio Highlands International School

Colegio Highlands International School 25 de febrero: Colegio Internacional de Edron

Colegio Internacional de Edron 3 de marzo, 9:00 horas: Celebración del Festival de los Faroles de China

Programa Especial del Año Nuevo Chino en Canal 22

Como parte de las actividades por la Fiesta de la Primavera, Canal 22 transmitirá un programa especial dedicado a China, enfocado en su cultura, historia y tradiciones.

Detalles del programa:

Fechas: del 16 de febrero al 3 de marzo

del 16 de febrero al 3 de marzo Actividad: proyección de 10 documentales sobre China

Celebraciones del Año Nuevo Chino 2026 en Guanajuato

El Municipio de Guanajuato se suma a la celebración del Feliz Año Nuevo Chino 2026 con actividades culturales, cine, danza y talleres para todo público, del 20 al 22 de febrero.

20 de febrero

19:30 horas: Proyección de la película “Hola Mamá” Lugar: Plazuela de San Fernando

Proyección de la película “Hola Mamá”

21 de febrero

11:00 horas: Inauguración del festival y de la exposición de pintura “Vuelo del Caballo Celestial”, de artistas chinos Lugar: por definirse

Inauguración del festival y de la exposición de pintura “Vuelo del Caballo Celestial”, de artistas chinos 11:30 horas: Taller de pintura para niños y adultos “Taller de Pintura Tradicional China” Lugar: por definir

Taller de pintura para niños y adultos “Taller de Pintura Tradicional China” 18:30 horas: Proyección de la película “Te regalo una florecita roja” Lugar: Plazuela de San Fernando

Proyección de la película “Te regalo una florecita roja” 19:00 horas: Recorrido de la Danza del León para celebrar el Año Nuevo Chino 2026 De Plaza de la Paz a la explanada del Teatro Juárez

Recorrido de la Danza del León para celebrar el Año Nuevo Chino 2026 20:30 horas: Proyección de la película “Ne Zha 1” Lugar: Plazuela de San Fernando

Proyección de la película “Ne Zha 1”

22 de febrero

12:00 horas: Proyección de la película “Monster Hunt 2” Lugar: Casa de Cultura

Proyección de la película “Monster Hunt 2” 13:30 horas: Recorrido de participantes del Concurso de Disfraces con Danza del León Del exterior del Teatro Juárez al exterior de la Basílica

Recorrido de participantes del Concurso de Disfraces con Danza del León 14:00 horas: Concurso de Disfraces del Horóscopo Chino Lugar: Plaza de la Paz (exterior de la Basílica)

Concurso de Disfraces del Horóscopo Chino

Celebraciones del Año Nuevo Chino 2026 en Baja California

El Estado de Baja California también forma parte de las actividades del Feliz Año Nuevo Chino 2026 con exposiciones artísticas y eventos culturales en distintas ciudades.

Exhibición de Obras Ganadoras del Concurso de Pintura Infantil “China en Mi Imaginación” Fecha: del 27 de febrero al 25 de marzo de 2026 Lugar: Centro Estatal de las Artes Tijuana

Evento “Feliz Año Nuevo Chino” en Mexicali Fecha: 21 de febrero de 2026

Exposición de Pintura China “Hola, México” , de artistas renombrados de la provincia de Jiangsu Fecha: del 24 de febrero al 20 de marzo de 2026 Lugar: Mexicali

, de artistas renombrados de la provincia de Jiangsu Evento “Feliz Año Nuevo Chino” en Tijuana Fecha: 27 de febrero de 2026



Celebraciones del Año Nuevo Chino 2026 en Yucatán

El Estado de Yucatán se suma a los festejos del Feliz Año Nuevo Chino 2026 con una jornada cultural y creativa abierta al público.

Celebración del Año Nuevo Chino en el Estado de Yucatán y Concurso de Creatividad “Feliz Año Nuevo Chino Yucatán 2026” Fecha: 28 de febrero Lugar: Parque de las Américas, Mérida

y

Celebraciones del Año Nuevo Chino 2026 en los Institutos Confucio

Los Institutos Confucio en México también formarán parte de las celebraciones del Feliz Año Nuevo Chino 2026 con actividades culturales y académicas en distintos estados del país.

Gala del Año Nuevo Chino y Recepción del Festival de la Primavera Fecha: 16 de febrero de 2026 Lugar: Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Expo Conoce China Fecha: 21 de febrero de 2026 Lugar: Centro Cultural Universitario, Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán

Unión de corazones en la primavera, armonía entre Oriente y Occidente Fecha: 7 de febrero de 2026 Lugar: Campus CIP del Centro de Lenguas de Guadalajara, Instituto Confucio de la Universidad de Guadalajara



Con esta amplia agenda cultural, el Año Nuevo Chino 2026 se consolida como una de las celebraciones interculturales más importantes en México, al reunir tradiciones milenarias, expresiones artísticas contemporáneas y actividades para públicos de todas las edades.

