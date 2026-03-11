“Alberca Encantada”: así es el nuevo espacio infantil del Complejo Cultural Los Pinos

GENERANDO AUDIO...

La “Alberca Encantada” es un área especial para niños. Foto: Secretaría de Cultura

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció la apertura de la estación lúdica “Alberca Encantada”, un espacio diseñado especialmente para los niños con la intensión de fomentar la imaginación, el juego y la convivencia dentro de las instalaciones del Complejo Cultural Los Pinos.

¿Dónde se encuentra la “Alberca Encantada” y cuáles son sus horarios? Lugar: En el Complejo Cultural Los Pinos , antigua Alberca de la Casa Miguel Alemán , se ubica en avenida Molino del Rey 252 , Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México

En el , antigua , se ubica en , Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México Horario: Miércoles a viernes: de 12:00 a 16:00 horas. Sábados y domingos: de 10:30 a 16:30 horas (último acceso)

Se encuentra cerca de la estación Los Pinos/Constituyentes del Cablebús y de la estación Constituyentes del Metro.

Esta zona está dirigida exclusivamente a niñas y niños de entre 5 y 10 años, quienes deberán permanecer acompañados en todo momento por un tutor responsable. Las autoridades piden respetar el cupo máximo que es de 40 personas por hora, seguir las indicaciones del personal, evitar correr o empujar, cuidar las instalaciones y mantener limpio el espacio.

Para mantener condiciones adecuadas de seguridad e higiene, no se permite ingresar con alimentos ni bebidas.

Senderos, resbaladillas y columpios, así es la “Alberca Encantada”de Los Pinos

Foto: Secretaría de Cultura

La “Alberca Encantada” fue concebida como un entorno creativo que estimula la imaginación, el juego cooperativo y el movimiento. Su diseño integra formas, texturas y colores que crean un ambiente envolvente y amigable para las infancias.

Ante ello, la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que este tipo de iniciativas buscan garantizar espacios culturales accesibles para las nuevas generaciones.

“En la Secretaría de Cultura queremos que las infancias encuentren en Los Pinos espacios seguros, gratuitos y estimulantes, en los que el juego, la imaginación y la convivencia sean también una forma de ejercer sus derechos culturales”, señaló.

Foto: Secretaría de Cultura

Dentro del espacio se encuentran árboles artificiales que simulan un bosque fantástico, con caminos y zonas diseñadas para explorar, enfrentar pequeños retos y descubrir diferentes áreas de juego.

El espacio cuenta con diferentes elementos y juegos para estimular la creatividad y el juego de las niñas y niños.

Los senderos están formados por plataformas y desniveles que permiten a los menores elegir distintos caminos, sin un recorrido único, de modo que cada trayecto lleve a nuevas formas de juego.

Foto: Secretaría de Cultura

Uno de los principales atractivos es el Río que Guía, una estructura en forma de resbaladilla que también puede escalarse, inspirada en el flujo del agua que recorre el bosque imaginario y que propone desafíos físicos acordes al público infantil.

También se pueden ver los llamados Hongos del Eco, estructuras altas y coloridas que funcionan como espacios de descanso y escondite para los niños, zona pueden practicar el equilibrio y la imaginación.

Al entorno se suman las bellotas colgantes, diseñadas como columpios suaves que fomentan la coordinación y el juego cooperativo.

